Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη

Τανιμανίδης, Μανίκας, Κοψιάλης ανάμεσα στους καλεσμένους

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε ορισμένα από τα βιντεάκια που πόσταρε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου
Τα τρίτα του γενέθλια έχει σήμερα 9 Ιανουαρίου ο μικρός Πάρης Αλεξάνδρου, γεμίζοντας χαρά την οικογένεια και τους φίλους του.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον γιο του

Ο πατέρας του, Δημήτρης Αλεξάνδρου, φρόντισε να οργανώσει ένα εντυπωσιακό πάρτι γεμάτο παιχνίδι, χρώμα κι αγαπημένα πρόσωπα. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και οικογενειακή, με τους ήρωες που λατρεύει ο Πάρης να συμμετέχουν σε κάθε στιγμή της γιορτής, ενώ οι καλεσμένοι τραγούδησαν όλοι μαζί το «happy birthday».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τον Σάκη Τανιμανίδη και τον Γιώργο Μανίκα

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τον Σάκη Τανιμανίδη και τον Γιώργο Μανίκα /Φωτογραφία Instagram

Στο πάρτι, οι παιδικοί χαρακτήρες συμμετείχαν στο παιχνίδι μαζί του, ενώ δεν έλειπαν κι οι διάσημοι φίλοι του μπαμπά του. Ανάμεσά τους ο Σάκης Τανιμανίδης κι ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, αλλά και ο νονός του μικρού Πάρη, Γιώργος Μανίκας, που δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη σημαντική ημέρα.

Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη

Στιγμιότυπα και βίντεο από την εκδήλωση ανέβηκαν στα social media, δείχνοντας τον Πάρη να παίζει, να σβήνει τα κεράκια της τούρτας του και να γεμίζει τον χώρο με χαρά και πολύχρωμα σύννεφα.

Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Παιχνίδια για τον Παρούλη με τον νονό του Γιώργο Μανίκα!

Παιχνίδια για τον Παρούλη με τον νονό του Γιώργο Μανίκα! /Φωτογραφία Instagram

Η διασκέδαση του μικρού περιλάμβανε και χαριτωμένα πειράγματα, καθώς οι καλεσμένοι του ευχήθηκαν να γίνει σοφός, αλλά και… Ολυμπιακός μεγαλώνοντας. Η ενέργεια και η ζωντάνια της ημέρας έκαναν το πάρτι υπερπαραγωγή, αφήνοντας όλους τους παρευρισκόμενους με ένα χαμόγελο κι αναμνήσεις που θα θυμούνται για πάντα.

Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»

Ο Πάρης στην αγκαλιά του μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου

Ο Πάρης στην αγκαλιά του μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου /Φωτογραφία Instagram

Η απουσία της Ιωάννας Τούνη

Από τη σημαντική αυτή ημέρα έλειπε η μητέρα του, Ιωάννα Τούνη, καθώς ο Πάρης βρισκόταν στην Αθήνα με τον πατέρα του κι επρόκειτο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη ημέρα. Η ίδια, σε ανάρτησή της, είπε: «Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου. Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι emotional πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες κι ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια, γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο».

