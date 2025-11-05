Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον γιο του

Μπορεί τα Χριστούγεννα να απέχουν ακόμη μερικές εβδομάδες, ωστόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου -όπως και αρκετοί Έλληνες celebrities- μπήκε ήδη σε εορταστικό κλίμα.

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας στόλισε νωρίτερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο του, για να κάνει έκπληξη στον γιο του, Πάρη, που αυτές τις μέρες βρίσκεται μαζί του στην Αθήνα.

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα Instagram Stories του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κατέγραψε την αντίδραση του μικρού, λέγοντας: «Παιδιά, εμείς στολίσαμε. Βέβαια δεν ξέρω αν οι ανάγκες του Πάρη ήταν για εκείνον ή για εμένα, γιατί αγαπάω πολύ τα Χριστούγεννα…».

Σε christmas mood ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

«Αυτός ο μικρός με κάνει να βλέπω τη ζωή αλλιώς. Χορεύει, γελάει και μου θυμίζει πως η χαρά είναι επιλογή. Αν σου έφτιαξε τη διάθεση, άφησε ή σώσε το για να το θυμάσαι» είχε γράψει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον μονάκριβο γιο του, που απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.

Περιμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι celebrities θα φέρουν νωρίτερα… τα Χριστούγεννα στο σπίτι τους!