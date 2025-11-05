Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον γιο του

Έφερε νωρίτερα τα Χριστούγεννα σπίτι του!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 23:57 Μητσοτάκης: «Φυσική πύλη για το αμερικανικό LNG η Ελλάδα»
05.11.25 , 23:39 Σαλαμίνα: «Η μητέρα ήταν πεσμένη δίπλα στο κρεβάτι, κηλίδες αίματος κάτω»
05.11.25 , 23:20 Φάρμα: Η Στέλλα έκανε την προβλέψιμη επιλογή για αρχηγό
05.11.25 , 23:13 Κλέλια Ανδριολάτου: Στο γήπεδο με τη μητέρα της - Η σπάνια φωτογραφία
05.11.25 , 23:10 Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
05.11.25 , 23:00 Φάρμα: Τα δάκρυα της Στέλλας και τα τρυφερά φιλιά με τον Δημήτρη
05.11.25 , 22:57 Δύο τροχαία με τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες στη Λεωφόρο Κηφισίας
05.11.25 , 22:50 Βάγγος vs Στέλλα: Ποιος από τους δύο παραμένει στη Φάρμα;
05.11.25 , 22:32 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον γιο του
05.11.25 , 22:05 Φάρμα: Στέλλα για Βάγγο: «Είναι ο μεγαλύτερος καραγκιόζης που έχω γνωρίσει»
05.11.25 , 21:59 Βορίζια: Μπαλωθιές κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Βίντεο
05.11.25 , 21:47 ΝΔ: Επανήλθε η «ομάδα των 11» με νέα αιχμηρή ερώτηση στη Βουλή
05.11.25 , 21:31 Dacia: Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
05.11.25 , 21:30 Κάτι αλλάζει στη Φάρμα - Η ανακοίνωση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
05.11.25 , 21:08 Δένδιας: Από το ένα μεταγωγικό αεροσκάφος στα 12 σε χρόνο ρεκόρ!
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Βορίζια: Μπαλωθιές κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Βίντεο
Κλέλια Ανδριολάτου: Στο γήπεδο με τη μητέρα της - Η σπάνια φωτογραφία
Σαλαμίνα: «Η μητέρα ήταν πεσμένη δίπλα στο κρεβάτι, κηλίδες αίματος κάτω»
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη
Φάρμα: Τα δάκρυα της Στέλλας και τα τρυφερά φιλιά με τον Δημήτρη
Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί τα Χριστούγεννα να απέχουν ακόμη μερικές εβδομάδες, ωστόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου -όπως και αρκετοί Έλληνες celebrities- μπήκε ήδη σε εορταστικό κλίμα.

Αλεξάνδρου: «Μου τη σπάνε αυτές που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα» 

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας στόλισε νωρίτερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο του, για να κάνει έκπληξη στον γιο του, Πάρη, που αυτές τις μέρες βρίσκεται μαζί του στην Αθήνα. 

Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα Instagram Stories του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κατέγραψε την αντίδραση του μικρού, λέγοντας: «Παιδιά, εμείς στολίσαμε. Βέβαια δεν ξέρω αν οι ανάγκες του Πάρη ήταν για εκείνον ή για εμένα, γιατί αγαπάω πολύ τα Χριστούγεννα…».

Σε christmas mood ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

Σε christmas mood ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

«Αυτός ο μικρός με κάνει να βλέπω τη ζωή αλλιώς. Χορεύει, γελάει και μου θυμίζει πως η χαρά είναι επιλογή. Αν σου έφτιαξε τη διάθεση, άφησε ή σώσε το για να το θυμάσαι» είχε γράψει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον μονάκριβο γιο του, που απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.

Περιμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι celebrities θα φέρουν νωρίτερα… τα Χριστούγεννα στο σπίτι τους!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top