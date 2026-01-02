«Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!

Μια ταινία βασισμένη στην αληθινή ιστορία των σούπερ σταρ του τένις Βένους και Σερένα Γουίλιαμς, που έγιναν αυτό που είναι και έφτασαν στην κορυφή του αθλήματος με προπονητή τον πατέρα τους Ρίτσαρντ. Καθοδηγούμενος από ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον τους και χρησιμοποιώντας μη συμβατικές μεθόδους, ο Ρίτσαρντ Γουίλιαμς μεγαλώνει δύο από τις πιο χαρισματικές αθλήτριες όλων των εποχών, που θα αλλάξουν το άθλημα του τένις για πάντα. Από τους δρόμους της πόλης Κόμπτον στην Καλιφόρνια, η Βένους και η Σερένα γίνονται παγκόσμιοι θρύλοι! Μια βαθιά συγκινητική ταινία, που αναδεικνύει τη δύναμη της οικογένειας, την επιμονή και την ακλόνητη πίστη ως μέσο για να ξεπεράσεις ανυπέρβλητα εμπόδια και να πετύχεις το αδύνατο, πέρα από κάθε προσδοκία…

Ο Γουίλ Σμιθ τιμήθηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία του.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Γουίλ Σμιθ, Άνζανου Έλις, Σενάγια Σίντνεϊ, Ντέμι Σίνγκλετον, Τόνι Γκόλντγουϊν, Τζον Μπέρνταλ, Ντίλαν Μακ Ντέρμοτ

