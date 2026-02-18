Kαισαριανή: «Οι Γερμανοί τους θερίζανε και εκείνοι τραγουδούσαν»

Μαρτυρίες για τη ματωμένη Πρωτομαγιά μετά τις 12 φωτογραφίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 23:29 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η φωτογραφία κι όσα έγραψε στον νεότερο εαυτό της!
18.02.26 , 23:05 Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
18.02.26 , 23:05 MasterChef: Άγχος και δυσκολίες στη μεριδοποίηση στην ομαδική δοκιμασία
18.02.26 , 22:46 Καθαρά Δευτέρα: Πληρότητα Στους Δημοφιλείς Προορισμούς
18.02.26 , 22:43 Κώστας Κοσμίδης: Ξεσπά Η Αδερφή Του Μοντέρ Μιλώντας Στο Star
18.02.26 , 22:39 Λευκάδα: Άγριος Ξυλοδαρμός Γυμνάστριας Σχολείου
18.02.26 , 22:34 Αγρίνιο: Έψαχνε τον σκύλο του και έπεσε από το μπαλκόνι - Βίντεο
18.02.26 , 22:27 10 χρόνια χωρίς τον Παντελίδη: «Εγώ είμαι εδώ & περιμένω να γυρίσεις»
18.02.26 , 22:18 Τροχαία: Τα 8 σημεία που έχουν μπει έξυπνες κάμερες
18.02.26 , 22:07 Παναγιώτης Στάθης: Το νέο μήνυμα πριν από την κηδεία της μητέρας του
18.02.26 , 22:01 Ο Τραμπ ένα βήμα πριν από τον μεγάλο πόλεμο με το Ιράν!
18.02.26 , 21:44 Kαισαριανή: «Οι Γερμανοί τους θερίζανε και εκείνοι τραγουδούσαν»
18.02.26 , 21:32 Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
18.02.26 , 21:30 MasterChef 2026: Ομαδική δοκιμασία για καλό σκοπό!
18.02.26 , 21:09 MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Γερμανού για Akyla: «Δε θα εκπλαγώ καθόλου αν κερδίσει τη Eurovision»
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Άση Μπήλιου: Σήμερα δύο εξαιρετικές όψεις της Σελήνης στους Ιχθύς
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Μαρτυρίες για την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε τη συλλογή φωτογραφιών 200 ηρώων της Καισαριανής ως «μνημείο», επιτρέποντας νομική διεκδίκηση από το ελληνικό κράτος.
  • Εμπειρογνώμονες θα ελέγξουν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών από τον Βέλγο συλλέκτη.
  • Μαρτυρίες θυμίζουν τη ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944, όταν οι ναζί εκτέλεσαν πατριώτες, οι οποίοι τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύμνο.
  • Σημειώματα με τελευταίους χαιρετισμούς ρίχνονταν από τα καμιόνια που μετέφεραν τους εκτελούμενους.
  • Η ιστορία των ηρώων ζωντανεύει μέσα από τις φωτογραφίες και τις προσωπικές μαρτυρίες συγγενών τους.

Η ώρα της αλήθειας για τις φωτογραφίες με τα πρόσωπα των 200 ηρώων της Καισαριανής πλησιάζει. Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε  τη συλλογή «μνημείο», λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής της αξίας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη νομική διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος. Εμπειρογνώμονες του Υπουργείου την Παρασκευή μεταβαίνουν στο σπίτι του Βέλγου συλλέκτη, για τον  έλεγχο της αυθεντικότητας. 

Καισαριανή: Πρώτο βήμα για να αποκτήσει τις φωτογραφίες το Υπ. Πολιτισμού

Oι οδυνηρές, αλλά υπερήφανες μνήμες της ματωμένης Πρωτομαγιάς του 1944 ξύπνησαν μέσα από τα 12 φωτογραφικά τεκμήρια, που δεν απεικονίζουν απλώς την ιστορία, αλλά την αποκαλύπτουν!  

Καισαριανή: Ποιος Γερμανός στρατηγός διέταξε την εκτέλεση των 200

Καισαριανή

Εκτέλεση 200 αγωνιστών στην Καισαριανή

Εκτέλεση Καισαριανή

Ο κύριος Τάσος Χατζηαναστασίου, 91 χρονών, θυμάται σαν να ήταν χθες τη ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944. Παιδάκι ακόμη, μόλις 10 ετών, έγινε ο ίδιος μάρτυρας της μαζικής εκτέλεσης των ατρόμητων πατριωτών από τους ναζί, στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς. Μαζί με τους φίλους του έπαιζαν στο δρόμο, όταν είδαν τη μακάβρια πομπή των γερμανικών φορτηγών, με τους μελλοθάνατους,  οι οποίοι λίγο αργότερα, θα έμπαιναν στο πάνθεον των αθανάτων.  

«Σκαρφαλώσαμε πάνω στη μάντρα. Τους παίρνανε 20-20, 25-25, 15-15 και τους εκτελούσανε. Τραγουδούσανε τον Εθνικό Ύμνο, φωνάζανε "Ζήτω η Ελλάς". Και οι Γερμανοί τους θερίζανε. Ήτανε κάτω με τα πολυβόλα και τους ρίχνανε», περιέγραψε.  

Καισαριανή: Μάρτυρας περιγράφει την εκτέλεση των 200 αγωνιστών

Ο 91χρονος Τάσος Χατζηαναστασίου ήταν μικρό παιδί όταν έγινε μάρτυρας της θηριωδίας των Γερμανών στην Καισαριανή / Δελτίο Ειδήσεων Star

Καισαριανή: Το μήνυμα στο μαντήλι 

Μαρτυρίες συγγενών αποτυπώνουν το ψυχικό μεγαλείο των 200 αντιστασιακών, που βάδισαν προς τον θάνατο αλύγιστοι. 

Μέσα από τα καμιόνια που τους μετέφεραν από το Χαϊδάρι προς την Καισαριανή, πετούσαν σημειώματα με τα τελευταία τους λόγια. Όπως ο Σπήλιος Αμπελογιάννης, μόλις 18 ετών.  

Kαισαριανή: Το μήνυμα στο μαντήλι που άφησε ο Σπήλιος Αμπελογιάννης

«Το μαντήλι του το πέταξε από το αυτοκίνητο που τους πηγαίνανε για εκτέλεση , έγραφε πάνω τη διεύθυνση του σπιτιού του και παρακαλούσε τον διαβάτη που θα το βρει να το πάει και πήγε. Το μαντήλι το κράτησε η αδερφή του», δήλωσε ο ανιψιός του Βασίλης Αμπελογιάννης.   

Καισαριανή: «Ο παππούς μου ήταν από τους πρώτους που τράβηξε τον χορό πριν την εκτέλεση» 

Ο Θρασύβουλος Μαράκης, ο εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, ενός ακόμα μυθώδους προσώπου που πήρε σάρκα και οστά σε ένα από τα 12 σπάνια φωτο-ντοκουμέντα, δήλωσε για τον παππού του: 

«Όταν είδα τη φωτογραφία του παππού μου με πήραν τα κλάματα, αλλά πιο πολύ συγκινήθηκα όταν έδωσα εδώ τις φωτογραφίες, εδώ σε μια χωριανή μου, η οποια είναι σήμερα 97 και αναγνώρισε ότι είναι αυτός. Ήταν από τους πρώτους που τράβηξε τον χορό για να πάνε να σκοτωθούνε και από τους πρώτους που τραγούδησανε μαζί με άλλους την ξαστεριά». 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 |
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 |
ΓΕΡΜΑΝΟΙ
 |
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top