Kαισαριανή: «Οι Γερμανοί τους θερίζανε και εκείνοι τραγουδούσαν»

Η ώρα της αλήθειας για τις φωτογραφίες με τα πρόσωπα των 200 ηρώων της Καισαριανής πλησιάζει. Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε τη συλλογή «μνημείο», λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής της αξίας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη νομική διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος. Εμπειρογνώμονες του Υπουργείου την Παρασκευή μεταβαίνουν στο σπίτι του Βέλγου συλλέκτη, για τον έλεγχο της αυθεντικότητας.

Oι οδυνηρές, αλλά υπερήφανες μνήμες της ματωμένης Πρωτομαγιάς του 1944 ξύπνησαν μέσα από τα 12 φωτογραφικά τεκμήρια, που δεν απεικονίζουν απλώς την ιστορία, αλλά την αποκαλύπτουν!

Ο κύριος Τάσος Χατζηαναστασίου, 91 χρονών, θυμάται σαν να ήταν χθες τη ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944. Παιδάκι ακόμη, μόλις 10 ετών, έγινε ο ίδιος μάρτυρας της μαζικής εκτέλεσης των ατρόμητων πατριωτών από τους ναζί, στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς. Μαζί με τους φίλους του έπαιζαν στο δρόμο, όταν είδαν τη μακάβρια πομπή των γερμανικών φορτηγών, με τους μελλοθάνατους, οι οποίοι λίγο αργότερα, θα έμπαιναν στο πάνθεον των αθανάτων.

«Σκαρφαλώσαμε πάνω στη μάντρα. Τους παίρνανε 20-20, 25-25, 15-15 και τους εκτελούσανε. Τραγουδούσανε τον Εθνικό Ύμνο, φωνάζανε "Ζήτω η Ελλάς". Και οι Γερμανοί τους θερίζανε. Ήτανε κάτω με τα πολυβόλα και τους ρίχνανε», περιέγραψε.

Καισαριανή: Το μήνυμα στο μαντήλι

Μαρτυρίες συγγενών αποτυπώνουν το ψυχικό μεγαλείο των 200 αντιστασιακών, που βάδισαν προς τον θάνατο αλύγιστοι.

Μέσα από τα καμιόνια που τους μετέφεραν από το Χαϊδάρι προς την Καισαριανή, πετούσαν σημειώματα με τα τελευταία τους λόγια. Όπως ο Σπήλιος Αμπελογιάννης, μόλις 18 ετών.

«Το μαντήλι του το πέταξε από το αυτοκίνητο που τους πηγαίνανε για εκτέλεση , έγραφε πάνω τη διεύθυνση του σπιτιού του και παρακαλούσε τον διαβάτη που θα το βρει να το πάει και πήγε. Το μαντήλι το κράτησε η αδερφή του», δήλωσε ο ανιψιός του Βασίλης Αμπελογιάννης.

Καισαριανή: «Ο παππούς μου ήταν από τους πρώτους που τράβηξε τον χορό πριν την εκτέλεση»

Ο Θρασύβουλος Μαράκης, ο εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, ενός ακόμα μυθώδους προσώπου που πήρε σάρκα και οστά σε ένα από τα 12 σπάνια φωτο-ντοκουμέντα, δήλωσε για τον παππού του:

«Όταν είδα τη φωτογραφία του παππού μου με πήραν τα κλάματα, αλλά πιο πολύ συγκινήθηκα όταν έδωσα εδώ τις φωτογραφίες, εδώ σε μια χωριανή μου, η οποια είναι σήμερα 97 και αναγνώρισε ότι είναι αυτός. Ήταν από τους πρώτους που τράβηξε τον χορό για να πάνε να σκοτωθούνε και από τους πρώτους που τραγούδησανε μαζί με άλλους την ξαστεριά».

