Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στη λαμπερή βραδιά που διοργάνωσε το STAR για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Glasshouse του Anassa City Events.
Με χαμόγελα, αισιοδοξία και θερμές ευχές πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη βραδιά. Η διοίκηση, οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι και όλοι οι εργαζόμενοι του σταθμού αντάλλαξαν ευχές για μια δημιουργική και επιτυχημένη χρονιά, γεμάτη δυνατές στιγμές, ποιοτικό περιεχόμενο και επαγγελματικές επιτυχίες.
Σε ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα, η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για συνάντηση, χαλαρή διάθεση και ανανέωση της κοινής δέσμευσης για ομαδικότητα και εξέλιξη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Star, Πάνος Κυριακόπουλος, η διευθύντρια του Γραφείου Επικοινωνίας του Star, Ζωρζέτα Ζαχαρτζή και ο Γενικός Διευθυντής του Star, Κάρολος Αλκαλάι
Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Ράνια Τραγόμαλλου - Γιώργος Ευγενίδης - Κατερίνα Τσαμούρη - Βαλεντίνα Καραγεωργίου
Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Κάρολος Αλκαλάι - Ζήνα Κουτσελίνη - Γιάννης Μαλλιαρός
Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Κάρολος Αλκαλάι - Ζενεβιέβ Μαζαρί - Γεωργία Μπέζα
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου - Άση Μπήλιου - Λιλή Πυράκη - Μαίρη Αργυριάδου
Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Κάρολος Αλκαλάι - Κωστής Στεφανής - Μάνος Στεφανής
Η ομάδα του star.gr / Κατερίνα Αντωνοπούλου - Κατερίνα Καραγιάννη - Νεφέλη Αγκυρίδου - Μαριάννα Τζαννετάτου - Μαρία Κυπραίου - Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου - Αθανασία Βογιάρη - Αντωνία Παπαδοπούλου
Η διευθύντρια του Γραφείου Επικοινωνίας του Star, Ζωρζέτα Ζαχαρτζή
Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star, Γιώργος Ευγενίδης
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Κατερίνα Τσαμούρη
Ζήνα Κουτσελίνη
Δέσποινα Μοιραράκη
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Πέτρος Πολυχρονίδης
Κωστής Στεφανής
Θάνος Λούδος
