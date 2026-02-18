Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά

Οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι και όλοι οι εργαζόμενοι του σταθμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 10:03 Παναγιώτης Στάθης: «Επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου…»
18.02.26 , 09:35 ΑΠΘ: 38 συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή
18.02.26 , 09:34 Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη
18.02.26 , 09:15 Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
18.02.26 , 09:08 Η Geely επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα
18.02.26 , 09:03 Δέσπω Διαμαντίδου: Ο γάμος με τον Φιλιππίδη και ο έρωτας με τον Παπαμιχαήλ
18.02.26 , 08:14 «Αίνιγμα» ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας – Βροχές και κρύο το τριήμερο
18.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Φεβρουαρίου
17.02.26 , 23:40 Κυριάκος Σαλής: Η καταγωγή, το βιογραφικό και το Instagram του
17.02.26 , 23:30 MasterChef: Οι οκτώ μάγειρες που επέλεξε ο Γιώργος για την ομαδική!
17.02.26 , 23:25 MasterChef: Οι δύο παίκτες που βγήκαν υποψήφιοι από τους «Μπλε»
17.02.26 , 23:00 MasterChef: Είχε εξαιρετικό πιάτο, κέρδισε 1.000 ευρώ αλλά δεν το περίμενε!
17.02.26 , 22:44 Κακοκαιρία Ηλεία: Μετέφεραν Τα Παιδιά Στις Πλάτες Τους!
17.02.26 , 22:36 Shein: Έρευνα για κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά
17.02.26 , 22:07 Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Ένας αιώνας πνευματικής ακτινοβολίας
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Brad Pitt: Όλη η Ύδρα ένα στούντιο για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders
Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα… Υπέκυψα!»
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κοπή πίτας Star: Ποιοι Έδωσαν Το «Παρών» Στη Λαμπερή Βραδιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του STAR πραγματοποιήθηκε στο Glasshouse του Anassa City Events.
  • Πλήθος κόσμου συμμετείχε στη λαμπερή βραδιά με χαμόγελα και ευχές για το νέο έτος.
  • Διοίκηση, παρουσιαστές και εργαζόμενοι αντάλλαξαν ευχές για μια δημιουργική και επιτυχημένη χρονιά.
  • Η εκδήλωση προώθησε τη συνάντηση και την ομαδικότητα σε ένα γιορτινό κλίμα.
  • Η βραδιά ενίσχυσε τη δέσμευση για ποιοτικό περιεχόμενο και επαγγελματικές επιτυχίες.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στη λαμπερή βραδιά που διοργάνωσε το STAR για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Glasshouse του Anassa City Events.

Με χαμόγελα, αισιοδοξία και θερμές ευχές πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη βραδιά. Η διοίκηση, οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι και όλοι οι εργαζόμενοι του σταθμού αντάλλαξαν ευχές για μια δημιουργική και επιτυχημένη χρονιά, γεμάτη δυνατές στιγμές, ποιοτικό περιεχόμενο και επαγγελματικές επιτυχίες.

Σε ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα, η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για συνάντηση, χαλαρή διάθεση και ανανέωση της κοινής δέσμευσης για ομαδικότητα και εξέλιξη.

Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Star, Πάνος Κυριακόπουλος, η διευθύντρια του Γραφείου Επικοινωνίας του Star, Ζωρζέτα Ζαχαρτζή και ο Γενικός Διευθυντής του Star, Κάρολος Αλκαλάι

Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Ράνια Τραγόμαλλου - Γιώργος Ευγενίδης - Κατερίνα Τσαμούρη - Βαλεντίνα Καραγεωργίου 

Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Ράνια Τραγόμαλλου - Γιώργος Ευγενίδης - Κατερίνα Τσαμούρη - Βαλεντίνα Καραγεωργίου

Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Κάρολος Αλκαλάι - Ζήνα Κουτσελίνη - Γιάννης Μαλλιαρός

Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Κάρολος Αλκαλάι - Ζήνα Κουτσελίνη - Γιάννης Μαλλιαρός

Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Κάρολος Αλκαλάι - Ζενεβιέβ Μαζαρί - Γεωργία Μπέζα

Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Κάρολος Αλκαλάι - Ζενεβιέβ Μαζαρί - Γεωργία Μπέζα

 Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου - Άση Μπήλιου - Λιλή Πυράκη - Μαίρη Αργυριάδου

 Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου - Άση Μπήλιου - Λιλή Πυράκη - Μαίρη Αργυριάδου

Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Κάρολος Αλκαλάι - Κωστής Στεφανής - Μάνος Στεφανής

Ζωρζέτα Ζαχαρτζή - Κάρολος Αλκαλάι - Κωστής Στεφανής - Μάνος Στεφανής

Κατερίνα Αντωνοπούλου - Κατερίνα Καραγιάννη - Νεφέλη Αγκυρίδου - Μαριάννα Τζαννετάτου - Μαρία Κυπραίου - Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου - Αθανασία Βογιάρη - Αντωνία Παπαδοπούλου 

Η ομάδα του star.gr / Κατερίνα Αντωνοπούλου - Κατερίνα Καραγιάννη - Νεφέλη Αγκυρίδου - Μαριάννα Τζαννετάτου - Μαρία Κυπραίου - Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου - Αθανασία Βογιάρη - Αντωνία Παπαδοπούλου

η διευθύντρια του Γραφείου Επικοινωνίας του Star, Ζωρζέτα Ζαχαρτζή

Η διευθύντρια του Γραφείου Επικοινωνίας του Star, Ζωρζέτα Ζαχαρτζή

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star, Γιώργος Ευγενίδης 

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star, Γιώργος Ευγενίδης

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Κατερίνα Τσαμούρη

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Κατερίνα Τσαμούρη

Ζήνα Κουτσελίνη 

Ζήνα Κουτσελίνη

Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά

Δέσποινα Μοιραράκη

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ζενεβιέβ Μαζαρί  

Ζενεβιέβ Μαζαρί 

Πέτρος Πολυχρονίδης

Πέτρος Πολυχρονίδης

Κωστής Στεφανής 

Κωστής Στεφανής

Θάνος Λούδος 

Θάνος Λούδος

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ STAR
 |
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΖΩΡΖΕΤΑ ΖΑΧΑΡΤΖΗ
 |
ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΛΚΑΛΑΙ
 |
ΠΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
 |
ΡΑΝΙΑ ΤΡΑΓΟΜΑΛΛΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top