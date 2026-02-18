Λαγκάρντ: Αποχωρεί πρόωρα από την ΕΚΤ ενόψει των γαλλικών εκλογών 2027;

Για όγδοη φορά μείωσε τα επιτόκια η ΕΚΤ – Είμαστε σε «καλή θέση» για να αντιμετωπίσουμε αβεβαιότητες, λέει η Λαγκάρντ / ERT

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή.

Όπως αναφέρεται, η κ. Λαγκάρντ επιθυμεί να έχει αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Γαλλία τον Απρίλιο του 2027. Παράλληλα, επιδιώκει να διευκολύνει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στη διαδικασία εξεύρεσης νέου επικεφαλής για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη και τελευταία θητεία του το επόμενο έτος, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας.

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει πως δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Πριν αναλάβει την ηγεσία της ΕΚΤ, η Κριστίν Λαγκάρντ είχε διατελέσει γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την περίοδο 2011–2019, ενώ στο παρελθόν είχε υπηρετήσει και ως υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.