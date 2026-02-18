Masterchef - Sneak Preview: «Τι να δω τη χαρά τους, τη μιζέρια τους;»

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο 19, που θα προβληθεί απόψε, 18/2

STAR.GR
Media
Masterchef: Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο/ βίντεο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι διαγωνιζόμενοι του Masterchef συμμετέχουν σε απαιτητική δοκιμασία μαγειρικής για το «Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Ο Γιώργος Α. από την μπλε μπριγάδα δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για τους κόκκινους.
  • Η Wasan από την μπλε μπριγάδα προκαλεί ατύχημα με παρασκευή που πέφτει κάτω.
  • Ο Πάνος από την κόκκινη μπριγάδα χάνει χυμό λεμονιού κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.
  • Ο Γιώργος Α. παρατηρεί ότι οι διαγωνιζόμενοι φαίνονται πολύ χαλαροί.

Οι δοκιμασίες στο Masterchef εντείνουν την αγωνία των διαγωνιζόμενων και των τηλεθεατών. Μετά τις εξαιρετικές προσπάθειες στο Τεστ Δημιουργικότητας, που είδαμε στο χθεσινό επεισόδιο, απόψε θα δούμε μια ακόμη απαιτητική διαδικασία, από την οποία τα «ατυχήματα» δε θα λείπουν, ούτε, όμως, και τα «καρφιά».

«Δεν κοιτάω τους κόκκινους. Τι να δω τη χαρά τους, τη μιζέρια τους; Δε θέλω καν να τους ψυχολογήσω», δήλωσε στην κάμερα ο Γιώργος Α. από τους μπλε. 

Σύμφωνα με το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, οι διαγωνιζόμενοι των δύο μπριγάδων καλούνται να μαγειρέψουν για τους εργαζόμενους και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

 Masterchef: Οι δύο μπριγάδες ενημερώνονται για τη σημερινή ομαδική δοκιμασία/ αποκλειστικό απόσπασμα από Breakfast@Star

 Masterchef: Οι δύο μπριγάδες ενημερώνονται για τη σημερινή ομαδική δοκιμασία/ αποκλειστικό απόσπασμα από Breakfast@Star

«Μαγειρεύουμε πάλι με καρδιά, για παιδιά. Πολύ σημαντικός ο σκοπός», είπε ο Πάνος από την κόκκινη μπριγάδα.

 Masterchef Πάνος: «Πολύ σημαντικός ο σκοπός», σχολίασε ο Πάνος για την αποψινή δοκιμασία

 Masterchef Πάνος: «Πολύ σημαντικός ο σκοπός», σχολίασε ο Πάνος για την αποψινή δοκιμασία

«Νομίζω ότι τα παιδιά θα το απολαύσουν…», τόνισε η Wasan από τη μπλε μπριγάδα.

Masterchef: Το «ατύχημα» της Wasan στον πάγκο της μπλε μπριγάδας

Masterchef: Το «ατύχημα» της Wasan στον πάγκο της μπλε μπριγάδας

Πριν προλάβει όμως να ολοκληρώσει την πρότασή της η νικήτρια της χθεσινής δοκιμασίας, φαίνεται να παρασύρει κάποια από τις έτοιμες παρασκευές, καθώς περνά δίπλα από τον πάγκο, με αποτέλεσμα το σκεύος να πέσει κάτω. 

Masterchef: Η αντίδραση της  Wasan μετά το «ατύχημα» στον πάγκο της μπλε μπριγάδας

Masterchef: Η αντίδραση της  Wasan μετά το «ατύχημα» στον πάγκο της μπλε μπριγάδας

«Συγγνώμη, δώστε μου ένα λεπτό παρακαλώ, εντάξει;», ακούγεται να λέει η Wasan αμέσως μετά.

MasterChef: Είχε εξαιρετικό πιάτο, κέρδισε 1.000 ευρώ αλλά δεν το περίμενε!

Υπάρχει όμως κι ένα μικρό «ατύχημα» στον πάγκο των κόκκινων. Ο χυμός λεμόνι καταλήγει στο πάτωμα. «Όχι ρε… έριξα το λεμόνι ρε», λέει ο Πάνος.

Masterchef: Η στιγμή που ο χυμός λεμόνι καταλήγει από τον πάγκο της κόκκινης μπριγάδας στο πάτωμα

Masterchef: Η στιγμή που ο χυμός λεμόνι καταλήγει από τον πάγκο της κόκκινης μπριγάδας στο πάτωμα

Γιώργος MasterChef: Οι 8 Παίκτες Που Επέλεξε Για Την Ομαδική - Video

«Τους βλέπω όλους πάρα πολύ χαλαρούς και λέω… “ρε φίλε ή όλα πάνε πάρα πολύ καλά ή κάτι δεν πάει πολύ καλά”», καταλήγει στο αποκλειστικό απόσπασμα ο Γιώργος Α., αρχηγός της μπλε μπριγάδας. 
 

MASTERCHEF
 |
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 |
MASTERCHEF 2026
 |
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
 |
ΜΠΡΙΓΑΔΑ
