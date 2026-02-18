Masterchef - Sneak Preview: «Τι να δω τη χαρά τους, τη μιζέρια τους;»

Masterchef: Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο/ βίντεο Breakfast@Star

Οι δοκιμασίες στο Masterchef εντείνουν την αγωνία των διαγωνιζόμενων και των τηλεθεατών. Μετά τις εξαιρετικές προσπάθειες στο Τεστ Δημιουργικότητας, που είδαμε στο χθεσινό επεισόδιο, απόψε θα δούμε μια ακόμη απαιτητική διαδικασία, από την οποία τα «ατυχήματα» δε θα λείπουν, ούτε, όμως, και τα «καρφιά».

«Δεν κοιτάω τους κόκκινους. Τι να δω τη χαρά τους, τη μιζέρια τους; Δε θέλω καν να τους ψυχολογήσω», δήλωσε στην κάμερα ο Γιώργος Α. από τους μπλε.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, οι διαγωνιζόμενοι των δύο μπριγάδων καλούνται να μαγειρέψουν για τους εργαζόμενους και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Masterchef: Οι δύο μπριγάδες ενημερώνονται για τη σημερινή ομαδική δοκιμασία/ αποκλειστικό απόσπασμα από Breakfast@Star

«Μαγειρεύουμε πάλι με καρδιά, για παιδιά. Πολύ σημαντικός ο σκοπός», είπε ο Πάνος από την κόκκινη μπριγάδα.

Masterchef Πάνος: «Πολύ σημαντικός ο σκοπός», σχολίασε ο Πάνος για την αποψινή δοκιμασία

«Νομίζω ότι τα παιδιά θα το απολαύσουν…», τόνισε η Wasan από τη μπλε μπριγάδα.

Masterchef: Το «ατύχημα» της Wasan στον πάγκο της μπλε μπριγάδας

Πριν προλάβει όμως να ολοκληρώσει την πρότασή της η νικήτρια της χθεσινής δοκιμασίας, φαίνεται να παρασύρει κάποια από τις έτοιμες παρασκευές, καθώς περνά δίπλα από τον πάγκο, με αποτέλεσμα το σκεύος να πέσει κάτω.

Masterchef: Η αντίδραση της Wasan μετά το «ατύχημα» στον πάγκο της μπλε μπριγάδας

«Συγγνώμη, δώστε μου ένα λεπτό παρακαλώ, εντάξει;», ακούγεται να λέει η Wasan αμέσως μετά.

Υπάρχει όμως κι ένα μικρό «ατύχημα» στον πάγκο των κόκκινων. Ο χυμός λεμόνι καταλήγει στο πάτωμα. «Όχι ρε… έριξα το λεμόνι ρε», λέει ο Πάνος.

Masterchef: Η στιγμή που ο χυμός λεμόνι καταλήγει από τον πάγκο της κόκκινης μπριγάδας στο πάτωμα

«Τους βλέπω όλους πάρα πολύ χαλαρούς και λέω… “ρε φίλε ή όλα πάνε πάρα πολύ καλά ή κάτι δεν πάει πολύ καλά”», καταλήγει στο αποκλειστικό απόσπασμα ο Γιώργος Α., αρχηγός της μπλε μπριγάδας.

