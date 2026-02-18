Καραβάτου για νούμερα τηλεθέασης: «Έχω μια ισορροπία μέσα μου»

«Έχω βρει ήδη μια δεδομένη κατάσταση εκεί - Κάνουμε ό,τι καλύτερο»

Media
Οι δηλώσεις της Κατερίνας Καραβάτου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ant1/ Breakfast@Star
Για την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», τη συνεργασία της με τον Ant1 και τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τη συνάντησαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του καναλιού του Αμαρουσίου.

«Δεν έχω βρει ακόμη τα πατήματά μου, είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά έχω πολλή υπομονή, είμαι και επίμονος άνθρωπος γενικά, οπότε το πηγαίνω σιγά σιγά. Έχω βρει ήδη μια δεδομένη κατάσταση εκεί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο», είπε αρχικά η παρουσιάστρια σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν στο Breakfast@Star.

Πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου - Τα συγκινητικά πρώτα λόγια

«Δεν είναι Σαββατοκύριακα. Στον Ant1 είμαι από το καλοκαίρι», σημείωσε και πρόσθεσε πως είναι πολύ καλά, «γιατί δουλεύω με ανθρώπους, που τους ήξερα ήδη, οπότε είμαι χαρούμενη.  Τους εκτιμώ πολύ, τους σέβομαι. Αντίστοιχα κι εκείνοι και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία».

Οι δηλώσεις της Κατερίνας Καραβάτου στην κοπή της πίτας του Ant1/ Βreakfast@Star

Οι δηλώσεις της Κατερίνας Καραβάτου στην κοπή της πίτας του Ant1/ Βreakfast@Star

Τέλος, παραδέχτηκε πως παρακολουθεί τα νούμερα τηλεθέασης, χωρίς να την επηρεάζει το αποτέλεσμα στη δουλειά. «Είναι δυνατόν να μην τα παρακολουθώ; Εννοείται. Αυτό το κάνω από την πρώτη στιγμή που κατέβηκα στην Αθήνα για να δουλέψω στην τηλεόραση κι έχω καταφέρει να έχω μια ισορροπία μέσα μου, η οποία με βοηθάει πάρα πολύ. Ούτε οι πολύ ψηλές επιδόσεις με κάνουν να αισθάνομαι κάπως, ούτε αυτές που δεν είναι καλές με κάνουν να μην μπορώ να είμαι λειτουργική ή να είμαι εργασιακή. Πάντα κρατάω ισορροπία και αυτό με βοηθάει ιδιαίτερα», κατέληξε.

Οι δηλώσεις της Κατερίνας Καραβάτου στην κοπή της πίτας του Ant1/ Βreakfast@Star

Οι δηλώσεις της Κατερίνας Καραβάτου στην κοπή της πίτας του Ant1/ Βreakfast@Star

Κατερίνα Καραβάτου: «Εκτιμώ Την Ελένη Τσολάκη» - Video

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, αντικαθιστώντας ουσιαστικά το πρόγραμμα της Ελένης Τσολάκη στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Ant1. To περασμένο καλοκαίρι, η Καραβάτου είχε αναλάβει την παρουσίαση της καθημερινής πρωινής εκπομπής του σταθμού, με τίτλο «Καλοκαίρι Παρέα», όποτε είχε υπογράψει συμβόλαιο με το κανάλι. 
 

