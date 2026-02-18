Άση Μπήλιου: Σήμερα δύο εξαιρετικές όψεις της Σελήνης στους Ιχθύς

Από το απόγευμα της ο Ήλιος περνάει στους Ιχθύς

Άση Μπήλιου: H είσοδος του Ήλιου στους Ιχθύς και οι εξαιρετικές σημερινές όψεις της Σελήνης/ βίντεο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 18/2, η Σελήνη είναι στους Ιχθύς και σχηματίζει ευνοϊκές όψεις.
  • Πρωί: Σύνοδος της Σελήνης με την Αφροδίτη.
  • Απόγευμα: Τρίγωνο της Σελήνης με τον Δία.
  • Η ημέρα προτείνεται για χαλάρωση και αυτοφροντίδα, όχι για σκληρή δουλειά.
  • Από 18/2 ο Ήλιος εισέρχεται στους Ιχθύς, επηρεάζοντας τα ζώδια μέχρι 20/3.

Μετά την πρώτη έκλειψη της χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε χθες 17/2, δύο εξαιρετικές αστρολογικές όψεις συνοδεύουν αστρολογικά τη σημερινή ημέρα. 

Όπως είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, από το απόγευμα της 18ης Φεβρουαρίου ο Ήλιος αλλάζει ζώδιο και περνάει στους Ιχθύς.

«Καταρχάς να πω, ότι τη σημερινή ημέρα η Σελήνη είναι στους Ιχθύς και μάλιστα κάνει εξαιρετικές όψεις. Τώρα το πρωί, κάνει Σύνοδο με την Αφροδίτη και το απόγευμα κάνει τρίγωνο με τον Δία. Μετά από την Έκλειψη που ήταν αρκετά ισχυρή, είναι μια μέρα πραγματικά πολύ ωραία.

Oι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

Oι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

Αλλά είναι και μία ημέρα, ξέρετε με τη Σελήνη στο ζώδιο των Ιχθύων, που είναι λίγο τα πράγματα, αυτό που λέμε: σπαρίλα, σπάρος, θάλασσα, Ιχθύς. Άρα, δεν είναι μία ημέρα για να καταπονηθείς ιδιαίτερα. Είναι μια μέρα για να περάσεις καλά, να απολαύσεις αυτά που σου αρέσουν να κάνεις… και δουλειά, αλλά να κρατήσετε και μερικές ώρες για να τις διαθέσετε στον εαυτό σας», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή αστρολόγος. 

Διαβάστε στο www.asibiliou.gr πώς επηρεάζει κάθε ζώδιο η είσοδος του Ήλιου στους Ιχθύς από τις 18/02/2026 – 20/03/2026

ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΟ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΗΛΙΟΣ
 |
ΣΕΛΗΝΗ
