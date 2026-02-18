Κοπή πίτας ΑΝΤ1: Οι λαμπερές παρουσίας και οι... ηχηρές απουσίες

Απόντες Τανιμανίδης, Τσολάκη, Λιβαθυνού, Κιούσης και Πατέρα

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1/Βίντεο Breakfast@star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο όμιλος ANT1 έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε νυχτερινό κέντρο με πολλές παρουσίες.
  • Απουσίαζαν ο Σάκης Τανιμανίδης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό και η Ελένη Τσολάκη για οικογενειακούς λόγους.
  • Ο Θάνος Κιούσης και η Άννα Λιβαθυνού δεν συμμετείχαν, με τον πρώτο να μην έχει νέο project και τη δεύτερη να μην αξιοποιείται.
  • Η Λίτσα Πατέρα απουσίασε και πέρυσι, λόγω ασθένειας.
  • Στη βραδιά παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα όπως η Κατερίνα Καραβάτου και ο Γιώργος Λιάγκας.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο όμιλος ANT1 σε νυχτερινό κέντρο και πολλοί παρουσιαστές, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι και στελέχη του σταθμού έδωσαν το «παρών». Ωστόσο, ηχηρές ήταν και οι απουσίες. 

Ο Σάκης Τανιμανίδης βρίσκεται στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους, όπως αναφέρθηκε στο Breakfast@star, και γι΄ αυτό δεν τον είδαμε στην εκδήλωση. Να σημειωθεί η επιστροφή του Dragon's Den είναι ακόμη στον «αέρα». Φήμες, μάλιστα, τον θέλουν να συζητά και με άλλο κανάλι. 

Απούσα ήταν και η Ελένη Τσολάκη, καθώς, όπως είπε, έπρεπε να μείνει σπίτι με τη μικρή της κόρη. Άλλωστε, μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της, η σχέση της με τον ΑΝΤ1 -μάλλον- δεν είναι στην καλύτερή της φάση. 

Ούτε ο Θάνος Κιούσης γιόρτασε με τα στελέχη του καναλιού, χθες βράδυ. Η εκπομπή του 5Χ5 ολοκληρώθηκε και δεν έχει ανακοινωθεί νέο project για τον παρουσιαστή. 

Όσο για την Άννα Λιβαθυνού; Παρόλο που παραμένει ενεργό το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος δεν έχει αξιοποιηθεί, μετά την αποχώρησή της από την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. 

Η Λίτσα Πατέρα είναι ένα ακόμα πρόσωπο που δεν είδαμε στην κοπή της πίτας. Από τότε που σταμάτησε η στήλη της στην πρωινή εκπομπή δεν έχει δώσει το «παρών» στην ετήσια γιορτή. Ούτε πέρυσι είχε πάει και, καθώς, όπως είχε δηλώσει, ήταν άρρωστη. 

Μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν στη λαμπερή βραδιά, ήταν η Κατερίνα Καραβάτου, η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Γιώργος Λιάγκας, ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Έλλη Κοκκίνου, ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο Πέτρος Κουσουλός, ο Θοδωρής Μαραντίνης, η Δέσποινα Καμπούρη, η Αννα Ζηρδέλη, η Δαφνη Λαμπρόγιαννη κ.α.

Δείτε ποιοι έδωσαν το παρών στη βραδιά του ANT1:

Ζέτα Μακρυπούλια

Ζέτα Μακρυπούλια

Θοδωρής Μαραντίνης

Δέσποινα Καμπούρη 

Δέσποινα Καμπούρη 

Γιολάντα Καλογεροπούλου

Γιολάντα Καλογεροπούλου

Γιώργος Λιάγκας 

Πέτρος Κωστόπουλος

Δάφνη Λαμπρόγιαννη

Δάφνη Λαμπρόγιαννη

Ματίνα Νικολάου

Νίκος Χατζηνικολάου

Τέρενς Κουίκ

Έλλη Κοκκίνου

Έλλη Κοκκίνου

Κατερίνα Καραβάτου

Χάρης Βαφειάς
Back to Top