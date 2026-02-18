Βιολάντα: «Ο τάφος των συναδέλφων τους θα μπορούσε να ήταν δικός τους»

Έντονες αντιδράσεις για το κύμα συμπαράστασης στον ιδιοκτήτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 15:16 Νέστορας: Αυθεντική ιταλική καρμπονάρα από τον νικητή του MasterChef
18.02.26 , 15:04 Πατέρας Αντώνιος: Η Συνέντευξη Λίγο Πριν Την Απόφαση Του Δικαστηρίου
18.02.26 , 15:01 Παντελίδης: Πώς έγινε το τροχαίο - Ποιος οδηγούσε τελικά το τζιπ
18.02.26 , 14:56 Ξέφυγε Κρατούμενος Από Την Ευελπίδων
18.02.26 , 14:48 Βιολάντα: «Ο τάφος των συναδέλφων τους θα μπορούσε να ήταν δικός τους»
18.02.26 , 14:37 Ξεκινά η Σαρακοστή- Εύκολη συνταγή για χταπόδι στιφάδο
18.02.26 , 14:35 Σκιάθος: Νεκρή η 38χρονη Κωνσταντίνα - Είχε γεννήσει πριν 20 μέρες
18.02.26 , 14:03 Νατάσα Ράγιου για Ferto: «Έπαθα σοκ με τους στίχους»
18.02.26 , 13:15 Άση Μπήλιου: Σήμερα δύο εξαιρετικές όψεις της Σελήνης στους Ιχθύς
18.02.26 , 13:10 Πότε κλείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για το Πάσχα 2026
18.02.26 , 13:02 Κοπή πίτας ΑΝΤ1: Οι λαμπερές παρουσίας και οι... ηχηρές απουσίες
18.02.26 , 13:00 Τα πιο γνωστά έθιμα της Καθαράς Δευτέρας στην Ελλάδα
18.02.26 , 12:47 Στην Ευελπίδων ο Χρήστος Μάστορας: Σήμερα η δίκη για την επικίνδυνη οδήγηση
18.02.26 , 12:44 Έσπασε αγωγός λυμάτων στη Συγγρού - Γέμισε με λύματα η λεωφόρος
18.02.26 , 12:33 Αρναούτογλου: «Χαίρομαι που τα παιδιά στον εθνικό τελικό ήταν ενωμένα»
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στα δικαστήρια Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» μετά την φονική έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες.
  • Συγκεντρώσεις εργαζομένων και φίλων του επιχειρηματία έξω από τα δικαστήρια, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα κατήγγειλε σοβαρές παραλείψεις και αναβάθμιση κατηγορίας σε δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Κλείσιμο άλλου εργοστασίου λόγω επικίνδυνων συνθηκών εργασίας και έλλειψης πιστοποιητικών ασφαλείας.
  • Συγκίνηση και οργή από τους συγγενείς των θυμάτων για την στάση ορισμένων συναδέλφων.

Στα δικαστήρια των Τρικάλων βρίσκεται αυτή την ώρα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη στην οποία σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες. Και σήμερα, όπως και χθες έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι στην επιχείρηση και φίλοι του επιχειρηματία, δείχνοντάς του έτσι την συμπαράστασή τους. Οι εικόνες όμως από τους εργαζόμενους που χειροκροτούσαν τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, εν μέσω αποκαλύψεων για σοβαρές παραλείψεις και παρατυπίες στα εργοστάσιά του, προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις. 

Βιολάντα: «Ο τάφος των συναδέλφων τους θα μπορούσε να ήταν δικός τους»

Βιολάντα: Παράνομες εκσκαφές, «κρυφές» αποθήκες - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα απάντησε στους συναδέλφους της μητέρας του με μια ανάρτησή του στα social media.

«Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνοβά, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Καμπαντώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Ανάσιου, τινάχτηκαν στον αέρα, ενώ εργάζονταν βραδινή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο. Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι άλλοι στη θέση των θυμάτων. Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως, από τόσες διαφορετικές πηγές, με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες», αναφέρει ο γιος της Αγάπης και συνεχίζει:

Αποκάλυψη Star: Και δεύτερο υπόγειο «φάντασμα» στο εργοστάσιο της Βιολάντα!

«Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου, γιατί σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας. Ξέρω και έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους και απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή. Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων, των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους, που θα μπορούσε να είναι και ο δικός τους».

Βιολάντα: «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω»

Στην εκπομπή μίλησε και ο σύζυγος της Αγάπης Μπουνόβα, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του για τη στάση που κρατούν κάποιοι συνάδελφοι της αδικοχαμένης συζύγου του. 

«Τι να πούμε τώρα γι’ αυτούς τους ανθρώπους; Αυτοί δεν έχουνε οικογένεια, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν αδέρφια. Πάνε να κάνουν τι; Είναι ανίδεοι ρε παιδί μου, ανίδεοι, είναι κομματικοί. Ξέχασέ το τώρα, άστο σε παρακαλώ...», είπε στην Κατερίνα Σουλιώτη, φανερά πικραμένος. 

Βιολάντα: «Ο τάφος των συναδέλφων τους θα μπορούσε να ήταν δικός τους»

Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο

Στο ίδιο πνεύμα και ο πατέρας της Βασιλικής Σκαρμπαδώνη, ο οποίος προσπαθεί να στηρίξει αυτή τη στιγμή τη σύζυγό του, τα εγγόνια του και τον σύζυγο της κόρης του που μέσα σε μια στιγμή είδαν τον κόσμο τους όλο να χάνεται. 

Βιολάντα: «Ο τάφος των συναδέλφων τους θα μπορούσε να ήταν δικός τους»

«Τα βλέπει ο Θεός και όλος ο κόσμος. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ο κόσμος καταλαβαίνει», είπε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top