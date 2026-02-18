Βιολάντα: «Ο τάφος των συναδέλφων τους θα μπορούσε να ήταν δικός τους»

Στα δικαστήρια των Τρικάλων βρίσκεται αυτή την ώρα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη στην οποία σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες. Και σήμερα, όπως και χθες έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι στην επιχείρηση και φίλοι του επιχειρηματία, δείχνοντάς του έτσι την συμπαράστασή τους. Οι εικόνες όμως από τους εργαζόμενους που χειροκροτούσαν τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, εν μέσω αποκαλύψεων για σοβαρές παραλείψεις και παρατυπίες στα εργοστάσιά του, προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα απάντησε στους συναδέλφους της μητέρας του με μια ανάρτησή του στα social media.

«Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνοβά, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Καμπαντώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Ανάσιου, τινάχτηκαν στον αέρα, ενώ εργάζονταν βραδινή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο. Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι άλλοι στη θέση των θυμάτων. Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως, από τόσες διαφορετικές πηγές, με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες», αναφέρει ο γιος της Αγάπης και συνεχίζει:

«Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου, γιατί σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας. Ξέρω και έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους και απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή. Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων, των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους, που θα μπορούσε να είναι και ο δικός τους».

Στην εκπομπή μίλησε και ο σύζυγος της Αγάπης Μπουνόβα, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του για τη στάση που κρατούν κάποιοι συνάδελφοι της αδικοχαμένης συζύγου του.

«Τι να πούμε τώρα γι’ αυτούς τους ανθρώπους; Αυτοί δεν έχουνε οικογένεια, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν αδέρφια. Πάνε να κάνουν τι; Είναι ανίδεοι ρε παιδί μου, ανίδεοι, είναι κομματικοί. Ξέχασέ το τώρα, άστο σε παρακαλώ...», είπε στην Κατερίνα Σουλιώτη, φανερά πικραμένος.

Στο ίδιο πνεύμα και ο πατέρας της Βασιλικής Σκαρμπαδώνη, ο οποίος προσπαθεί να στηρίξει αυτή τη στιγμή τη σύζυγό του, τα εγγόνια του και τον σύζυγο της κόρης του που μέσα σε μια στιγμή είδαν τον κόσμο τους όλο να χάνεται.

«Τα βλέπει ο Θεός και όλος ο κόσμος. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ο κόσμος καταλαβαίνει», είπε.