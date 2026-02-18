Βιολάντα: «Έκανα ό,τι προέβλεπε ο νόμος» - Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα / Το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Tην πόρτα του δικαστικού μεγάρου Τρικάλων πέρασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας, που αντιμετωπίζει βαριές κακουργηματικές διώξεις, υποστήριξε ότι έκανε ό,τι προέβλεπε ο νόμος.

«Τήρησα τη νομοθεσία. Εμπιστευόμουν τυφλά τους συνεργάτες μου, δηλαδή τους μηχανικούς που υπέγραφαν μελέτες και άδειες. Δεν ήξερα τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει», είναι μερικά από τα λόγια του στις ανακριτικές αρχές.

Βιολάντα: «Κόλαφος» το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την τραγωδία

Σοβαρές παραβάσεις ασφαλείας εντόπισε η Πυροσβεστική στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπως αναφέρεται στο πόρισμα που εκδόθηκε.

Σύμφωνα με αυτό, η έντονη οσμή είχε επισημανθεί εγκαίρως σε υπευθύνους βάρδιας και είχε φτάσει σε επίπεδο διοίκησης, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι ελήφθησαν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Μάλιστα, καταγράφονται αναφορές πως στελέχη της επιχείρησης απέδιδαν τη δυσοσμία σε άλλες πηγές και όχι σε διαρροή υγραερίου.

Οι επιθεωρητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής στο κτίριο που καταστράφηκε, δε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Η ηλεκτροβάνα, που θα έπρεπε να διακόπτει αυτόματα την παροχή αερίου, βρέθηκε αποσυνδεδεμένη και εκτός λειτουργίας.

Όσον αφορά το προπάνιο, φαίνεται πως διέρρευσε από το δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε τις υπέργειες δεξαμενές με το Κτίριο 2. Οι ελεγκτές εντόπισαν εμφανή διάβρωση και περισσότερα από ένα σημεία διαρροής. Το αέριο ακολούθησε υπόγεια διαδρομή κάτω από την άσφαλτο και συγκεντρώθηκε στο υπόγειο του κτιρίου, όπου τελικά σημειώθηκε η έκρηξη.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου δε διέθεταν σύστημα καταιονισμού ύδατος για ψύξη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ωστόσο, σε φωτογραφικό υλικό του 2024 φαίνεται ότι τέτοιο σύστημα υπήρχε παλαιότερα εγκατεστημένο.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει και το εύρημα ότι για το υπόγειο του Κτιρίου 2 — όπου συγκεντρώθηκε το αέριο — δεν προκύπτει από τα κατασχεθέντα έγγραφα η ύπαρξη νόμιμης οικοδομικής άδειας ανέγερσης. Το στοιχείο αυτό προστίθεται στη λίστα των παρατυπιών που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Βιολάντα: Κύμα συμπαράστασης στον ιδιοκτήτη από τους εργαζόμενους

Αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι και σήμερα έξω από τα δικαστήρια βρίσκονται εργαζόμενοι της επιχείρησης, προκειμένου να συμπαρασταθούν στον κατηγορούμενο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Μάλιστα, εξέδωσαν και ανακοίνωση συμπαράστασης, εκφράζοντας παράλληλα και τον πόνο τους για τις πέντε νεκρές εργάτριες συναδέλφισσές τους.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «δε μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτό ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία».

Σημειώνεται ότι τα δύο εργοστάσια της εταιρείας σε ΠετρόποροΤρικάλων, αλλά και το βασικό εργοστάσιο είναι κλειστά, ενώ την Τρίτη έγιναν δύο αυτοψίες στον χώρο του εργοστασίου στο Μακρυχώρι Λάρισας, οι αποφάσεις για το οποίο εκκρεμούν. Εξετάζεται τάσουν και τα πολεοδομικά σχέδια.

