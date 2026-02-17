Αποκάλυψη Star: Και δεύτερο υπόγειο «φάντασμα» στο εργοστάσιο της Βιολάντα!

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star για τις παραλείψεις στα εργοστάσια της Βιολάντα

Αδήλωτα υπόγεια και ελλείψεις πιστοποιητικών στα εργοστάσια της Βιολάντα.

Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου Vitafree της Βιολάντα στους Ταξιάρχες, με το έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας να αποκαλύπτει μία αδιανόητη πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το έγγραφο ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» η Τασούλα Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το εργοστάσιο λειτουργούσε χωρίς να υπάρχουν πιιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ, χωρίς πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή μελέτη πυρόσβεσης.

Απίστευτες παραλείψεις με δεδομένο ότι υπήρχαν εργαζόμενοι στον χώρο και αφού έχει προηγηθεί η έκρηξη στο άλλο εργοστάσιο. Η αυτοψία της Περιφέρειας έγινε την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή έγινε η εισήγηση για το προσωρινό «λουκέτο».

Kαι δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο εργοστάσιο της Βιολάντα!

Οι αποκαλύψεις για το «πάρτι» αυθαιρεσίας στη Βιολάντα δεν έχουν τέλος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της δημοσιογράφου του Star Κατερίνας Ρίστα, υπάρχει και δεύτερο υπόγειο το οποίο έχει εξαφανιστεί απο σχέδια και άδειες.

Βρίσκεται στο εργοστάσιο της τραγωδίας στα Τρίκαλα, στη μονάδα που δεν καταστράφηκε, εκεί που βρίσκεται ο χώρος πώλησης των μπισκότων και τα γραφεία της Διοίκησης.

Το νέο αδήλωτο υπόγειο είναι κοντά στο ένα στρέμμα και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο μέσω καταπακτής που υπάρχει στο εργοστάσιο.

