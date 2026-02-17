Αποκάλυψη Star: Και δεύτερο υπόγειο «φάντασμα» στο εργοστάσιο της Βιολάντα!

Xωρίς πιστοποιητικά λειτουργούσε το εργοστάσιο Vitafree

Ελλαδα
Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star για τις παραλείψεις στα εργοστάσια της Βιολάντα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου Vitafree της Βιολάντα λόγω ελλείψεων πιστοποιητικών.
  • Το εργοστάσιο λειτουργούσε χωρίς πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών και πυροπροστασίας.
  • Αυτοψία της Περιφέρειας αποκάλυψε σοβαρές παραλείψεις, μετά την έκρηξη στο άλλο εργοστάσιο.
  • Ανακαλύφθηκε δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, κοντά στο χώρο πώλησης μπισκότων.
  • Η πρόσβαση στο νέο υπόγειο γίνεται μόνο μέσω καταπακτής.

Αδήλωτα υπόγεια και ελλείψεις πιστοποιητικών στα εργοστάσια της Βιολάντα

Βιολάντα: «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω»

Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου Vitafree της Βιολάντα στους Ταξιάρχες, με το έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας να αποκαλύπτει μία αδιανόητη πραγματικότητα.

Βιολάντα: Η φωτογραφία της Βάσως στο συρματόπλεγμα & το αναπάντητο «γιατί»

Σύμφωνα με το έγγραφο ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» η Τασούλα Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το εργοστάσιο λειτουργούσε χωρίς να υπάρχουν πιιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ, χωρίς πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή μελέτη πυρόσβεσης.

Βιολάντα: Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο – Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης

Απίστευτες παραλείψεις με δεδομένο ότι υπήρχαν εργαζόμενοι στον χώρο και αφού έχει προηγηθεί η έκρηξη στο άλλο εργοστάσιο. Η αυτοψία της Περιφέρειας έγινε την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή έγινε η εισήγηση για το προσωρινό «λουκέτο».

Xωρίς πιστοποιητικά λειτουργούσε το εργοστάσιο Vitafree

Kαι δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο εργοστάσιο της Βιολάντα!

Οι αποκαλύψεις για το «πάρτι» αυθαιρεσίας στη Βιολάντα δεν έχουν τέλος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της δημοσιογράφου του Star Κατερίνας Ρίστα, υπάρχει και δεύτερο υπόγειο το οποίο έχει εξαφανιστεί απο σχέδια και άδειες.

Βρίσκεται στο εργοστάσιο της τραγωδίας στα Τρίκαλα, στη μονάδα που δεν καταστράφηκε, εκεί που βρίσκεται ο χώρος πώλησης των μπισκότων και τα γραφεία της Διοίκησης.

Το νέο αδήλωτο υπόγειο είναι κοντά στο ένα στρέμμα και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο μέσω καταπακτής που υπάρχει στο εργοστάσιο.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

 

