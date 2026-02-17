ΔΥΠΑ: Επιδότηση 2.100 νέων με ποσό 16.500 ευρώ

Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
ΔΥΠΑ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 18 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους 18-29 ετών.
  • Το πρόγραμμα επιδοτεί 2.100 νέους με 16.500 ευρώ για ίδρυση επιχείρησης.
  • Υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και το υπουργείο Εργασίας.
  • Η υπουργός Νίκη Κεραμέως τόνισε την έμφαση στην ενίσχυση γυναικών.
  • Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους.

Από αύριο, 18 Φεβρουαρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους από 18 έως 29 ετών του υπουργείου Εργασίας. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, αφορά στην επιδότηση 2.100 νέων με ποσό 16.500 ευρώ, προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

Όπως επεσήμανε η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, η έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των γυναικών. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 


 

