BMW: Η ανακύκλωση μειώνει το κόστος και προστατεύει το περιβάλλον

Το BMW Group και η PreZero προωθούν την κυκλική οικονομία

Πρώτη Δημοσίευση: 14.02.26, 18:27
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η BMW και η PreZero υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
  • Στόχος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου για την ανακύκλωση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, μειώνοντας την εξάρτηση από πρώτες ύλες.
  • Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων και την ανάκτηση ανακυκλωμένων υλικών υψηλής ποιότητας.
  • Η BMW θα συνεισφέρει τεχνογνωσία στον σχεδιασμό για ανακύκλωση, ενώ η PreZero θα παρέχει γνώσεις για ροές υλικών στην Ευρώπη.
  • Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού.

Το BMW Group και η PreZero, η διεθνής εταιρεία κυκλικής οικονομίας που αποτελεί μέλος του Ομίλου Schwarz, πραγματοποιούν σημαντικό βήμα προς ένα μέλλον βασισμένο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στο IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence) campus στο Heilbronn της Γερμανίας, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ουσιαστική προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου για την ανακύκλωση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, δημιουργώντας έναν κλειστό βρόχο τόσο για τα υλικά όσο και για τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Από τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής  σε μία στρατηγική πηγή υλικών.

Στο μέλλον, στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από πρώτες ύλες και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού. Ακριβώς σε αυτό το σημείο έρχεται η κοινή πρωτοβουλία: σκοπός της είναι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου για έναν καινοτόμο βρόχο υλικών και ανακύκλωσης, με τη συστηματική αξιοποίηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ως στρατηγικής πηγής υλικών. Αρχικά, τα εξαρτήματα ενός οχήματος θα παραμένουν στον κύκλο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης τους. Σε επόμενο στάδιο, καινοτόμες διαδικασίες ανακύκλωσης θα επιτρέπουν την ανάκτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων ανακυκλωμένων υλικών υψηλής ποιότητας και πρώτων υλών. Η νέα προσέγγιση αναμένεται επίσης να μειώσει σημαντικά την ανάγκη για πρώτες ύλες.

Πλαίσιο συνεργασίας.

Βασικό στοιχείο της συνεργασίας θα είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Από τη γραμμή συναρμολόγησης έως τον βρόχο ανακύκλωσης, το BMW Group θα συνεισφέρει την τεχνογνωσία του στον τομέα του «σχεδιασμού για ανακύκλωση», καθώς και τα όσα έχει αποκομίσει από την ανακύκλωση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στο εσωτερικό Κέντρο Ανακύκλωσης & Αποσυναρμολόγησης (RDC), μαζί με την εμπειρία του από τα υλικά και τις διαδικασίες παραγωγής. Η PreZero θα μοιραστεί την εξειδικευμένη γνώση της σχετικά με τις ροές υλικών και τις τεχνολογίες διαλογής στην Ευρώπη, αξιοποιώντας παράλληλα την εκτεταμένη εμπειρία της ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανακύκλωσης μπαταριών στην ήπειρο. Στόχος είναι πρώτα η επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων και στη συνέχεια η ανακύκλωση των ανακτήσιμων υλικών, όπως χάλυβας, αλουμίνιο, πλαστικά και πρώτες ύλες μπαταριών. Η συνεργασία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και τις προσπάθειές της να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού.

 

BMW
 |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
 |
PREZERO
 |
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
