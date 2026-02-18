Θεσσαλονίκη: Οδηγός ασθενοφόρου οδηγούσε μεθυσμένος!

Συνελήφθη από αστυνομικούς μετά από αλκοτέστ

Το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Θεσσαλονίκη, οδηγός ασθενοφόρου συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 04:20 το πρωί στην περιοχή Καλοχωρίου.
  • Ο 41χρονος οδηγός είχε μετρήσεις αλκοόλ 0,80 και 1,20 mg, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,20.
  • Συνελήφθη από την ΟΠΚΕ και σχηματίστηκε δικογραφία.
  • Η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία με τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε οδηγό ασθενοφόρου ιδιωτικής εταιρείας για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Το περιστατικό συνέβη 04:20 τα ξημερώματα στην περιοχή Καλοχωρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έγινε τεστ για αλκοόλ στον 41χρονο οδηγό ασθενοφόρου της ιδιωτικής κλινικής, με τις διαδοχικές μετρήσεις να δείχνουν πως είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. 

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ασθενοφόρου οδηγούσε μεθυσμένος!

Οι μετρήσεις έδειξαν 0,80 και 1,20 mg, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,20.  

Ο οδηγός συνελήφθη από άνδρες της ΟΠΚΕ, σχηματίστηκε δικογραφία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εισαγγελία με τις ανάλογες κατηγορίες.  

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
