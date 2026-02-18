Θεσσαλονίκη: Οδηγός ασθενοφόρου οδηγούσε μεθυσμένος!

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε οδηγό ασθενοφόρου ιδιωτικής εταιρείας για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το περιστατικό συνέβη 04:20 τα ξημερώματα στην περιοχή Καλοχωρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έγινε τεστ για αλκοόλ στον 41χρονο οδηγό ασθενοφόρου της ιδιωτικής κλινικής, με τις διαδοχικές μετρήσεις να δείχνουν πως είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.
Οι μετρήσεις έδειξαν 0,80 και 1,20 mg, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,20.
Ο οδηγός συνελήφθη από άνδρες της ΟΠΚΕ, σχηματίστηκε δικογραφία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εισαγγελία με τις ανάλογες κατηγορίες.
