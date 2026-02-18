Χρήστος Δάντης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το χειρουργείο που έκανε!

Την πρώτη του ανάρτηση μετά το έκτακτο χειρουργείο στο χέρι του έκανε ο Χρήστος Δάντης, όπως είδαμε το απόγευμα της Τετάρτης στο προφίλ του στο Instagram.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης θέλησε να μοιραστεί με τους followers του δυο φωτογραφικά στιγμιότυπα από την κλινική στην οποία χειρουργήθηκε, καθώς κι από την κατάσταση που είναι το χέρι του.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Δάντης: «Όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται… μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω. 🙏

Το "τεράστιο ευχαριστώ" ανήκει στον Χειρουργό Γιώργο Μάζη @shoulderexpert και σε όλο το επιτελείο του, αν και είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκαναν για μένα.

Με χειρούργησαν και μου «έδωσαν» πίσω το χέρι μου και τη δυνατότητα να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή!

Ευχαριστώ από καρδιάς. ❤️».

Η ανάρτηση του Χρήστου Δάντη