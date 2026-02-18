Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 18/2/2026 στο Star, η Σάντυ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν, το Μ και για έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Η Σάντυ πέτυχε διάνα με τα γράμματα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έλυσε τον γρίφο.

Τι λες; Μπορείς να βρεις τις αντίθετες έννοιες πριν από την παίκτρια; Δοκίμασε τώρα!

