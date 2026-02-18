Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα;

Μεγάλος ο γρίφος, πολλά τα γράμματα που βρήκε η παίκτρια

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 18/2/2026, η Σάντυ έφτασε στον τελικό.
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης την κάλεσε να λύσει τον γρίφο στην κατηγορία «Αντίθετα».
  • Τα γράμματα που εμφανίστηκαν ήταν Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Σάντυ επέλεξε τα Ρ, Ν, Μ, Κ και το φωνήεν Ε, πετυχαίνοντας διάνα.
  • Έλυσε τον γρίφο σε λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας τους θεατές να δοκιμάσουν κι αυτοί.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 18/2/2026 στο Star, η Σάντυ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν, το Μ και για έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.   

Τροχός της Τύχης: Η Μελίνα δεν είπε τα γράμματα που έπρεπε - Εσύ;

Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Αντίθετα» για τη Σάντυ - Για εσένα;

Η Σάντυ πέτυχε διάνα με τα γράμματα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έλυσε τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;

Τι λες; Μπορείς να βρεις τις αντίθετες έννοιες πριν από την παίκτρια; Δοκίμασε τώρα!

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
ΓΡΙΦΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
