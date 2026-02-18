Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Τι υποστήριξε στη μαραθώνια απολογία του

Οι καταθέσεις εργαζομένων της Βιολάντα - Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.
  • Η απολογία του κράτησε πάνω από πέντε ώρες, αλλά οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν τις αρχές.
  • Η πυροσβεστική εντόπισε σοβαρές ελλείψεις στην επιχείρηση, όπως ανενεργό σύστημα πυρανίχνευσης και αδήλωτο υπόγειο.
  • Αναμένονται πρόστιμα και ανάκληση της μελέτης πυροπροστασίας που είχε εγκριθεί χωρίς επιτόπιο έλεγχο.
  • Η νομοθεσία επιτρέπει έως τρία χρόνια για επιτόπιο έλεγχο, δημιουργώντας κενά στην εποπτεία.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της εταιρείας Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη με θύματα πέντε εργάτριες. 

Βιολάντα: «Έκανα ό,τι προέβλεπε ο νόμος» - Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας παρέμεινε στο γραφείο ανακριτή και εισαγγελέα για περισσότερες από πέντε ώρες, ωστόσο οι ισχυρισμοί τους δεν τους έπεισε και αποφάσισαν την προφυλάκισή του. 

Βιολάντα: «Ο τάφος των συναδέλφων τους θα μπορούσε να ήταν δικός τους»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δήλωσε «συγκλονισμένος» για την τραγωδία που σημειώθηκε στην επιχείρησή του με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες και υποστήριξε ότι δε γνώριζε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στον χώρο που έπαιζαν τα παιδιά του. 

Μάλιστα, φέρεται να υπέδειξε τους ανθρώπους που υπέγραφαν, αλλά και συνεργάτες του που φέρεται να έχουν ευθύνη για παραλείψεις στην επιχείρησή του.

Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της εταιρείας

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας οδηγείται προσωρινά στη φυλακή μετά την απολογία του / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Θανάσης Καλλιάρας)

Βιολάντα: Το πόρισμα «καταπέλτης» της πυροσβεστικής

Το ειδικό κλιμάκιο που πραγματοποίησε ελέγχους το τελευταίο 48ωρο εντόπισε σοβαρές ελλείψεις και ασυμφωνίες στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, διαπιστώθηκε ανακολουθία μεταξύ των κατόψεων και της υφιστάμενης μελέτης. Στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα σε εκείνο που καταστράφηκε από την έκρηξη, το σύστημα πυρανίχνευσης δεν ήταν σε λειτουργία, ενώ αρκετοί ανιχνευτές βρέθηκαν ασύνδετοι.

Παράλληλα, εντοπίστηκε αδήλωτος υπόγειος χώρος με καταπακτή. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, δεν υπήρχε ο προβλεπόμενος αριθμός πυροσβεστικών φωλιών, ούτε τα απαραίτητα βοηθητικά πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, η αυτοψία δεν κατέστη εφικτή λόγω της εκτεταμένης καταστροφής. Ωστόσο, από τη μελέτη προέκυψε ότι δεν είχε προβλεφθεί η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται η επιβολή προστίμου στην επιχείρηση, καθώς και η ανάκληση της μελέτης πυροπροστασίας.

Η συγκεκριμένη μελέτη είχε εγκριθεί από την Πυροσβεστική κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, χωρίς να έχει προηγηθεί επιτόπια αυτοψία το περασμένο καλοκαίρι. Η νομοθεσία προβλέπει περιθώριο έως και τριών ετών για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, ένα χρονικό διάστημα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αφήνει σημαντικά κενά στην εποπτεία.

