Ο Τραμπ ένα βήμα πριν από τον μεγάλο πόλεμο με το Ιράν!

Θρίλερ στον Κόλπο του Ορμούζ – Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την επίθεση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι κοντά σε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, με πιθανότητα επίθεσης στο 90% τις επόμενες εβδομάδες.
  • Η Τεχεράνη πραγματοποιεί στρατιωτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας για κινδύνους στο παγκόσμιο εμπόριο.
  • Το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας καλεί σε αυξημένη επαγρύπνηση για τα πλοία στην περιοχή, λόγω της στρατηγικής σημασίας των Στενών.
  • Η διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε κρίση, με αεροπλανοφόρα να συγκεντρώνονται στην περιοχή.
  • Η επόμενη κίνηση μπορεί να κρίνει την ειρήνη ή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τύμπανα πολέμου ηχούν στον Περσικό Κόλπο. Η υφήλιος κρατά την ανάσα της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ ένα βήμα πριν από το τελικό «πυρ» κατά του Ιράν.

O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο

Η Τεχεράνη «δείχνει τα δόντια της» από την πλευρά της με εκτεταμένα στρατιωτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που στη Γενεύη το διπλωματικό παζάρι με τις ΗΠΑ θυμίζει ναρκοπέδιο.


Τύμπανα πολέμου στον Περσικό Κόλπο

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει φτάσει στα όριά του. Οι σύμβουλοί του προειδοποιούν ότι η πιθανότητα επίθεσης αγγίζει το 90% μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Δεν μιλάμε για ένα απλό χτύπημα, αλλά για μια επιχείρηση διαρκείας, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Δεύτερο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με το Axios «η  κυβέρνηση Τραμπ είναι πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή απ’ ό,τι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται. Μπορεί να ξεκινήσει πολύ σύντομα».

O αντιπρόεδρος των  ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε πάντως:«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει μια λύση, είτε μέσω διπλωματικών επιλογών είτε μέσω άλλης οδού, που να διασφαλίζει ότι οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτικά γυμνάσια από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Πρόβα πολέμου στην «πύλη» του παγκόσμιου εμπορίου. Ενώ η σύρραξη κρέμεται από μια κλωστή, οι Φρουροί της Επανάστασης «κλειδώνουν» τα Στενά του Ορμούζ. Καταδρομείς καταλαμβάνουν πλοία και ταχύπλοα οργώνουν τη θάλασσα, στέλνοντας ένα τελεσίγραφο στην Ουάσινγκτον: αν η διπλωματία καταρρεύσει, το παγκόσμιο εμπόριο κινδυνεύει.

Επίδειξη ισχύος και από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Επίδειξη ισχύος και από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ 

«Ο πύραυλος Σαγιάντ CF αναχαιτίζει και καταστρέφει τον στόχο του σε απόσταση 150 χιλιομέτρων. Αντιτορπιλικά “κλείδωσαν” με ραντάρ στόχους στα Στενά του Ορμούζ» μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση. 

Το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας καλεί σε αυξημένη επαγρύπνηση τους κυβερνήτες των πλοίων που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή, ζητώντας αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Οδηγίες από το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας λόγω της κατάστασης στην περιοχή

Οδηγίες από το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας λόγω της κατάστασης στην περιοχή 

Στα μόλις 33 χιλιόμετρα των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, το Ιράν διατηρεί στρατηγικό έλεγχο. Ένας πιθανός «στραγγαλισμός» της ροής θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό σοκ.

Διπλωματικό θρίλερ στη Γενεύη: Συμφωνία «πλαίσιο» υπό την απειλή των όπλων

Από τη Γενεύη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, τόνισε:«Πλέον διαθέτουμε ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών και μια πιο σαφή πορεία προς τα εμπρός».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται στο χείλος της αβύσσου. Με τη διπλωματία να δοκιμάζεται και αεροπλανοφόρα να συγκεντρώνονται στην περιοχή, όλα δείχνουν ότι η επόμενη κίνηση μπορεί να κρίνει την ειρήνη ή τον πόλεμο.

