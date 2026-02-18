Τροχαία: Τα 8 σημεία που έχουν μπει έξυπνες κάμερες

Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τις έξυπνες κάμερες

Οι έξυπνες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας που καταγράφουν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τις παραβάσεις των οδηγών, βρίσκονται σε οκτώ κεντρικά σημεία.

Πλέον οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τίθενται σε λειτουργία νέες «έξυπνες» κάμερες που βεβαιώνουν κλήσεις για παραβάσεις.

Τα σημεία που λειτουργούν οι έξυπνες κάμερες είναι:

Στην Πανεπιστημίου με τη Λ. Βασ. Σοφίας Στη διασταύρωση Λ. Μεσογείων με Χαλανδρίου, στην Αγία Παρασκευή Στη Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ, στη Ραφήνα Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής, στην Καλλιθέα Στη Λ. Ποσειδώνος και Ερµού Στη Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου, στον Άλιμο Στη Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου Στη Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως.

Τροχαία: Έρχονται κάμερες και σε άλλα σημεία

Μετά από απόφαση του υπουργείου Μεταφορών (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφαλειας) οι έξι δρόμοι, όπου θα τοποθετηθούν κάμερες είναι:

Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού) Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control - καταγράφει παραβίαση ταχύτητας). Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας). Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Έξυπνες κάμερες και στα λεωφορεία - Η λίστα

Η τοποθέτηση των φορητών καμερών σε 10 αρχικά λεωφορεία της ΟΣΥ, αφορά συμφωνα με την απόφαση οχήματα που διέρχονται από γραμμές με ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία, όπου εντοπίζονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά παράνομης εισόδου οχημάτων σε λεωφορειολωρίδες σε ποσοστό που σε ορισμένους άξονες υπερβαίνει το 20- 30% της παρατηρούμενης ροής, συχνές απόπειρες προσπέρασης ή παρεμβολής έμπροσθεν λεωφορείων κατά την εκκίνηση από στάση και αυξημένη συγκέντρωση μικροσυγκρούσεων υλικών ζημιών σε ώρες αιχμής.

Η τοποθέτηση καμερών αφορά τις λεωφορειακές γραμμές:

909, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ.ΝΙΚΑΙΑΣ

Β5, ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

608, ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

550, Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ

Α7, ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

831, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ

904, ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Ε14, ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Ο.Α.Κ.Α. - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EXPRESS)

035, ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

227, ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ.

Οι κάμερες θα καταγράφουν με ειδικούς αισθητήρες, τις παραβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η χρήση κινητού κατά την οδήγηση με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.