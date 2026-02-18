Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η φωτογραφία κι όσα έγραψε στον νεότερο εαυτό της!

«Υπάρχεις μέσα μου ολόκληρη ως η καλύτερη μας εκδοχή»

18.02.26 , 23:29 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η φωτογραφία κι όσα έγραψε στον νεότερο εαυτό της!
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη πρόσφατα μας ευχήθηκε «καλή Κυριακή» από το μπαλκόνι της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δημοσίευσε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία στο Instagram, συνοδευόμενη από μήνυμα προς τον νεότερο εαυτό της.
  • Εκφράζει τις αμφιβολίες και τους φόβους που την ταλαιπώρησαν, τονίζοντας ότι η δύναμή της δεν χάθηκε ποτέ.
  • Υποσχέθηκε να επαναφέρει την καλύτερη εκδοχή της και να μην κρύβεται πια.
  • Αναγνωρίζει ότι μεγαλώνοντας αμφισβήτησε την αξία της, αλλά διατηρεί την εμπιστοσύνη και το χιούμορ.
  • Η ανάρτηση είναι μέρος της στήλης "Γράμμα στον παλαιότερο εαυτό μου" της εφημερίδας Τα Νέα.

Φωτογραφία από την παιδική της ηλικία πόσταρε στο Instagram η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, συνοδεύοντάς της με ένα μήνυμα απευθυνόμενο στον νεότερο εαυτό της.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τα πρώτα βήματα στο τραγούδι & οι έρωτες της ζωής της

Η δημοφιλής τραγουδίστρια στάθηκε στις αμφιβολίες και τους φόβους που την ταλαιπώρησαν, ενώ τόνισε ότι η δύναμή της δε χάθηκε ποτέ. Αφού ζήτησε συγγνώμη που «κρύφτηκε», υποσχέθηκε να επαναφέρει την καλύτερη εκδοχή της.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένο μου μικρό κορίτσι, σε κοιτάζω σε αυτή τη φωτογραφία. Είσαι μόλις τριών χρονών. Γελάς με την ψυχή σου με εκείνο το καθαρό, ολόφωτο γέλιο. Τα μάτια σου είναι γεμάτα σιγουριά, περιέργεια και μια απίστευτη παρουσία. Δεν φοβάσαι να σταθείς μπροστά στον κόσμο. Να προκαλέσεις, να τον πειράξεις. Δεν αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Απλώς είσαι. Θέλω να σου πω ότι αυτό το φως και η εμπιστοσύνη που έχεις μέσα σου δεν έσβησε ποτέ. Κρύφτηκε συχνά πίσω από φόβους, απογοητεύσεις ή προσδοκίες άλλων, αλλά είναι ακόμα εκεί. Το βλέπω κάθε φορά που τολμώ, κάθε φορά που χαμογελώ αυθεντικά, κάθε φορά που επιλέγω να είμαι παρούσα».

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η φωτογραφία κι όσα έγραψε στον νεότερο εαυτό της!

Στη συνέχεια, ανέφερε πως δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον εαυτό της από τις αμφιβολίες σχετικά με το αν είναι αρκετή: «Θέλω να σου πω όμως και κάτι που ίσως δεν μπορείς ούτε να φανταστείς: μεγαλώνοντας, θα αρχίσεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Θα περάσεις στιγμές που θα αναρωτηθείς αν είσαι αρκετή. Θα υπάρξουν φορές που θα θελήσεις να μικρύνεις για να χωρέσεις. Κάποιες φορές στα μάτια σου θα εμφανίζεται λίγη μελαγχολία. Στιγμές θα χάνεις ολοκληρωτικά την πίστη σου. Δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από όλα όσα θα σε κάνουν να αμφισβητήσεις την αξία σου. Όμως μας έμεινε το χιούμορ, η παιχνιδιάρικη διάθεση, η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και το κράνος».

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι no make-up φωτογραφίες της από το κρύο Λονδίνο!

Κλείνοντας το κείμενό της, μοιράστηκε: «Παρόλα αυτά η σιγουριά που έχεις τώρα, αυτή η φυσική σου αυτοπεποίθηση, είναι η αλήθεια μας και όταν εμφανίζεται σε αναγνωρίζω. Θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί η δύναμή σου έγινε η βάση μου για πολλά χρόνια. Η καθαρότητα της καρδιάς σου μου θυμίζει ποια είμαι πραγματικά. Η ξέγνοιαστη χαρά σου μου δείχνει ότι η ζωή δεν είναι μόνο ευθύνη — είναι και παιχνίδι.Συμβουλές δεν δίνω. Σου ζητώ συγγνώμη που σε άφησα να κρυφτείς. Και ταυτόχρονα, σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να σε φέρω πάλι μπροστά. Ένα μπορώ να σου πω. Ζήσαμε τουλάχιστον και θα συνεχίσω να προσπαθώ να σου προσφέρω ζωή. Υπάρχεις μέσα μου ολόκληρη ως η καλύτερη μας εκδοχή. Σε αγαπώ. Η μελλοντική σου εσύ».

Η ανάρτηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη

Η ανάρτηση αυτή ήταν μέρος της στήλης Γράμμα στον παλαιότερο εαυτό μου της εφημερίδας Τα Νέα, που φιλοξένησε την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
