Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Οι no make-up φωτογραφίες της από το κρύο Λονδίνο!

Ένα ταξίδι στο εξωτερικό έκανε τις προηγούμενες μέρες η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Η ίδια, είχε ανεβάσει αρκετές εικόνες, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όταν πήγε στο Λονδίνο.

Σήμερα, λοιπόν, θέλησε να κάνει μια ανάρτηση, όπου με ένα κολάζ φωτογραφιών, αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη για το άγνωστο. Μάλιστα, η τραγουδίστρια σε πολλές από αυτές δεν έχει ίχνος μακιγιάζ!

«Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δεν σου δίνει κατευθύνσεις. Δεν δείχνει δρόμο, δεν υπόσχεται αποτέλεσμα. Σου ζητά μόνο να προχωρήσεις. Η εμπιστοσύνη στο άγνωστο δεν είναι αφέλεια. Είναι μια σιωπηλή απόφαση να μην κρατηθείς από τον φόβο. Να αφήσεις τον έλεγχο, όχι επειδή δεν νοιάζεσαι, αλλά επειδή κουράστηκες να σφίγγεις τη ζωή στα χέρια σου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν αφήνεσαι χωρίς να ξέρεις πού πας, μαθαίνεις να ακούς απλά πράγματα. Το σώμα, το ένστικτο, τις μικρές εσωτερικές φωνές, που δεν μιλούν όταν όλα είναι ασφαλή. Το άγνωστο είναι και αυτός ένας χώρος. Χώρος για να γίνεις κάτι που ακόμη δεν έχεις τολμήσει. Κι αν χαθείς, θα είναι για λίγο. Γιατί μέσα σου υπάρχει ήδη ένας προσανατολισμός, που δεν χρειάζεται χάρτες».

Η εμπιστοσύνη στο άγνωστο είναι πράξη γενναιότητας.

Και καμιά φορά, είναι ο μόνος τρόπος να φτάσεις αληθινά κοντά στον εαυτό σου και τα βαθιά όνειρα σου», έγραψε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Θυμίζουμε ότι αυτήν την περίοδο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη πρωταγωνιστεί στην παράσταση Το μεγάλο μας τσίρκο στον Ελληνικό Κόσμο με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο, ενώ συμμετέχει κι ο πατέρας της, Γιάννης Ζουγανέλης.

Η τραγουδίστρια έχει σπουδάσει κι υποκριτική, ενώ είναι η τρίτη της θεατρική απόπειρα μετά το Πιαφ του 2015 και την Εκατομμυριούχο του 2023.