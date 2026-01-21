Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση της με τη ζυγαριά

«Σίγουρα παίζει ρόλο στη δική μου ψυχολογία η εικόνα»

Τη σχέση της με τη ζυγαριά περιέγραψε σε νέα της συνέντευξη η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, χαρακτηρίζοντάς τη λίγο-πολυ... αηδιαστική!

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για αφαίρεση διπλώματος: «Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος»

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή Happy Day και την Όλγα Λαφαζνάη την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου κι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική της σχέση με το βάρος και την εικόνα του σώματός της, τονίζοντας πώς η ζυγαριά επηρεάζει τη διάθεσή της και την ψυχολογία της στην καθημερινότητα.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση της με τη ζυγαριά

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξήγησε πως θέλει να έχει μια συγκεκριμένη εικόνα, την οποία προσπαθεί να διατηρεί, χωρίς πάντα να τα καταφέρνει πλήρως, όπως είπε. 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Η άποψή της για τη μητρότητα: «Είναι κάτι πολύ ιερό»

Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Σίγουρα παίζει ρόλο στη δική μου ψυχολογία η εικόνα. Πώς θέλω εγώ, εννοώ, να είμαι, έτσι; Γιατί ο κάθε άνθρωπος επιλέγει το πώς θα είναι. Απλώς εμένα μου αρέσει μία συγκεκριμένη εικόνα και προσπαθώ να την έχω. Δεν τα έχω καταφέρει πάντοτε στο απόλυτο, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ. Τις φάσεις που έχω την εικόνα που θέλω, είμαι λίγο πιο χαρούμενη. Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική. Εννοώ, είμαι πολύ αγχωτική σε σχέση με αυτό. Με παρατηρώ, ανεβαίνω, κατεβαίνω. Άλλες φορές βρίζω, άλλες φορές χαίρομαι. Με επηρεάζει πάντως η ζυγαριά μου. Δεν μπορώ να πω ότι μου περνάει αδιάφορη. Είναι από τις πολύ σταθερές σχέσεις της ζωής μου. Πραγματικά, είναι φοβερή συνέπεια και με πολύ, έτσι, ανάμεικτα συναισθήματα».

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη το 2007 με τους γονείς Γιάννη Ζουγανέλη και Ισιδώρα Σιδέρη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη το 2007 με τους γονείς Γιάννη Ζουγανέλη και Ισιδώρα Σιδέρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έχει μιλήσει ανοιχτά και με μεγάλη ειλικρίνεια για τη διαδρομή της με το βάρος της, χαρακτηρίζοντας την απώλεια των κιλών της ως μια από τις μεγαλύτερες προσωπικές της νίκες.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξομολoγείται: «Κάθε φορά που ερωτεύομαι νιώθω...»

Τα περισσότερα κιλά τα έχασε σε ηλικία 18 έως 20 ετών. Χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια συστηματικής προσπάθειας για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  Όπως δήλωσε η ίδια, το βάρος της την καταπίεζε, επηρέαζε την αυτοπεποίθησή της και περιόριζε την κίνησή της στη σκηνή.

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
 |
HAPPY DAY
