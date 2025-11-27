Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Η άποψή της για τη μητρότητα: «Είναι κάτι πολύ ιερό»

Όσα είπε η τραγουδίστρια στη Φαίη Σκορδά

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ελεωνόρας Ζουγανέλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Buongiorno ήταν το πρωί της Πέμπτης η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τη νέα θεατρική παράσταση όπου πρωταγωνιστε, αλλά και την προσωπική της ζωή.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι στα καλύτερά της κι αυτό φαίνεται!

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι στα καλύτερά της κι αυτό φαίνεται!

«Είναι μία πολύ ωραία φάση της ζωής μου και το απολαμβάνω», είπε αρχικά. Στις 5 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα η παράσταση Το Μεγάλο μας Τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, στην οποία πρωταγωνιστεί: «Κάθε φορά που έρχεται το θέατρο και μου χτυπάει την πόρτα, εξελίσσεται σε μία πάρα πολύ όμορφη χρονιά. Το αγαπάω πάρα πολύ και κάθε φορά που το αγγίζω, το αγαπάω ακόμα περισσότερο. Το θέατρο έχει άλλες ταχύτητες, έχει να συνεργαστείς με πολύ διαφορετικό κόσμο, με πολύ κόσμο. Ξεκινάμε με πολλή χαρά». 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Ο Νίκος Συρίγος είναι τρυφερός, εγώ είμαι πιο ξινή»

Στη συνέχεια ανέφερε: «Κατά περιόδους κάνω ψυχανάλυση, μέσα στα χρόνια είναι μία διαδικασία η οποία έρχεται και βρίσκει πολύ συχνά τη ζωή μου. Εμένα με έχει βοηθήσει πολύ το επάγγελμά μου και για αυτό νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Η ενασχόλησή μου με τους ανθρώπους μέσα από το τραγούδι και μέσα από το θέατρο, με έχει κάνει να κατανοήσω την ανθρώπινη φύση». 

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για τη Μαρινέλλα, είπε: «Την κυρία Μαρινέλλα είχα τη χαρά να τη γνωρίσω. Έχουμε συναντηθεί δυο τρεις φορές στα θέατρα. Μια φορά κάναμε μία εκπομπή που έκανε στο Mega η ίδια με τον Αντώνη Ρέμο και με είχαν καλέσει κι εκεί τραγουδήσαμε μαζί. Τη θαυμάζω πάρα πολύ». 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Νίκο Συρίγο: «Υπάρχει ελευθερία κινήσεων & σκέψεων»

Για την προσωπική της ζωή, αποκάλυψε: «Εγώ είμαι λίγο πιο φειδωλή στα λόγια συνειδητά. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου το οποίο δεν θέλω να παραχωρήσω σε κανέναν. Είμαι συνεσταλμένη και θεωρώ τα προσωπικά μου αισθήματα και σκέψεις δική μου κληρονομιά.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα πρωταγωνιστήσει με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο στη θρυλική παράσταση Το μεγάλο μας Τσίρκο

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα πρωταγωνιστήσει με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο στη θρυλική παράσταση Το μεγάλο μας Τσίρκο

Σίγουρα, ο άνθρωπος που επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας και μπορούμε να έχουμε τελικά, είναι ένας άνθρωπος που μας βγάζει τα δικά μας καλά στοιχεία και είναι μία σχέση αμφίδρομη. Είναι όμορφο να έχουμε όνειρα και στόχους, αλλά είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι είμαστε εμείς και η ζωή κάπως». 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Θα ήθελα να έχω ένα παιδί και τώρα θα ήθελα ένα παιδί»

«Η μητρότητα είναι κάτι πολύ ιερό, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω αυτή τη στιγμή. Σέβομαι τις γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδί με αυτές που δε θέλουν», πρόσθεσε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
 |
BUONGIORNO
 |
ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
 |
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ
 |
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
