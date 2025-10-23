Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Συρίγο: «Νιώθω μια ασφάλεια που με υπερασπίζεται»

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά για τα σχόλια που έκανε για τη σχέση τους ο Νίκος Συρίγος, με αφορμή το σάλο με το μηχανάκι τους όπου οδηγούσαν χωρίς κράνος. Επίσης, στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Λήδας Ρουμάνη, έκανε το δικό της σχόλιο και για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου και την αισθητική μου. Με έχει καθορίσει, τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον θαυμάζω πάρα πολύ βαθιά. Οπότε όλα αυτά με κάνουν να νιώθω μια πραγματική θλίψη, γιατί είναι σαν να χάνω έναν δικό μου άνθρωπο. Εύχομαι το φως και το έργο του να μας οδηγεί και να μας εμπνέει», ανέφερε αρχικά για την απώλεια του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Στη συνέχεια, για τον σύντροφό της, τον δημοσιογράφο που βρίσκεται στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, εξομολογήθηκε: «Ο Νίκος τοποθετείται πάντα για εμάς. Είναι τρυφερός άνθρωπος, εγώ είμαι πιο ξινή και δε μου αρέσει να μιλάω για αυτά που αισθάνομαι. Νιώθω μια ασφάλεια που με υπερασπίζεται, αν και δεν είναι ζητούμενο μου η ασφάλεια. Δε θυμώνω με τα σχόλια, άλλες φορές με πειράζουν άλλες όχι. Είναι μια κατάσταση που αποδέχομαι και πάω παρακάτω».

Η πολυσυζητημένη φωτογραφία του Νίκου Συρίγου και της Ελεωνόρας Ζουγανέλη άνευ... κράνους! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η σχέση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο ξεκίνησε λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της τραγουδίστριας από τον δικηγόρο Σπύρο Δημητρίου.

Τα ρεπορτάζ που επιβεβαίωσαν το ειδύλλιο και ανέφεραν ότι είναι ζευγάρι κυκλοφόρησαν στις αρχές Απριλίου του 2023. Η γνωριμία τους είχε γίνει νωρίτερα, καθώς ο δημοσιογράφος της είχε πάρει συνέντευξη τον Οκτώβριο του 2021.

