Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Δεκεμβρίου
13.12.25 , 00:17 Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στο GNTM!
13.12.25 , 00:15 GNTM: Αυτό το μοντέλο αποχώρησε! - «Την έφαγε η σιγουριά»
13.12.25 , 00:05 GNTM: Ειρήνη ή Ραφαηλία, ποια είχε την καλύτερη φωτογραφία;
12.12.25 , 23:45 Μπράτης σε Μιχαέλα: «Είσαι λες και σε πονάει το δόντι σου!»
12.12.25 , 23:24 Ζουγανέλη: «Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω για 30 ημέρες»
12.12.25 , 23:22 Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο
12.12.25 , 23:10 GNTM: Η διαφωνία των κριτών στη φωτογραφία του Εντουάρντο
12.12.25 , 23:00 Μαριέττα Χρουσαλά: Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή του γιου της
12.12.25 , 22:55 Motor Oil -«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν δυνάμεις για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού
12.12.25 , 22:20 Τιμητικό Βραβείο στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
12.12.25 , 22:14 Ρούλα Κορομηλά: Το... ξέσπασμα της παρουσιάστριας για το τηλεοπτικό τοπίο
12.12.25 , 22:01 Αγρότες: Προς αναστολή κινητοποιήσεων στην Κρήτη
12.12.25 , 21:49 Τεράστια έκρηξη… σπιτιού στην Καλιφόρνια με 6 τραυματίες
12.12.25 , 21:30 GNTM: Ποιους δυσκόλεψε ο Ανέστης στο σημερινό σετ;
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με έκανε asexuel - Οι 6 στους 8 με χώρισαν»
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων, Οσίου Άρεως του σοφού, Αγίου Ιουβεναλίου και Αγίας Λουκίας της παρθένου.

Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 13 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ευστράτιος, Ευστρατία, Αυξέντιος, Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης.

Agioi_Efstratios-Afksentios-Evgenios-Orestis

Ο Ευστράτιος ήταν τοπικός αξιωματούχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία. Μετεστράφη στο χριστιανισμό και μαρτύρησε για την πίστη του στη Σεβάστεια (σημερινό Σιβάς Τουρκίας) επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού (284-305). Μαζί του μαρτύρησαν ο ιερέας Αυξέντιος και οι στρατιωτικοί Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης, τους οποίους είχε προσηλυτίσει στο Χριστιανισμό.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Άρης *
  • Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς
  • Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα
  • Αυξέντιος, Αυξέντης*
  • Αυξεντία, Αυξεντούλα *
  • Ευγένιος, Ευγένης *
  • Μαρδάριος, Μαρδάρης, Μάρδας
  • Ορέστης, Ορεστιάς*
  • Ορεστία, Ορεστιάδα *
  • Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης*
  • Ιουβεναλία *
  • Λουκάς*
  • Λουκία, Λουκίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:32 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 23.6 ημερών

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top