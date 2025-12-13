Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων, Οσίου Άρεως του σοφού, Αγίου Ιουβεναλίου και Αγίας Λουκίας της παρθένου.
Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 13 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ευστράτιος, Ευστρατία, Αυξέντιος, Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης.
Ο Ευστράτιος ήταν τοπικός αξιωματούχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία. Μετεστράφη στο χριστιανισμό και μαρτύρησε για την πίστη του στη Σεβάστεια (σημερινό Σιβάς Τουρκίας) επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού (284-305). Μαζί του μαρτύρησαν ο ιερέας Αυξέντιος και οι στρατιωτικοί Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης, τους οποίους είχε προσηλυτίσει στο Χριστιανισμό.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Άρης *
- Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς
- Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα
- Αυξέντιος, Αυξέντης*
- Αυξεντία, Αυξεντούλα *
- Ευγένιος, Ευγένης *
- Μαρδάριος, Μαρδάρης, Μάρδας
- Ορέστης, Ορεστιάς*
- Ορεστία, Ορεστιάδα *
- Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης*
- Ιουβεναλία *
- Λουκάς*
- Λουκία, Λουκίτσα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:32 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 34 λεπτά.
Σελήνη 23.6 ημερών
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.