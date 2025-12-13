Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων, Οσίου Άρεως του σοφού, Αγίου Ιουβεναλίου και Αγίας Λουκίας της παρθένου.

Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 13 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ευστράτιος, Ευστρατία, Αυξέντιος, Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης.

Ο Ευστράτιος ήταν τοπικός αξιωματούχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία. Μετεστράφη στο χριστιανισμό και μαρτύρησε για την πίστη του στη Σεβάστεια (σημερινό Σιβάς Τουρκίας) επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού (284-305). Μαζί του μαρτύρησαν ο ιερέας Αυξέντιος και οι στρατιωτικοί Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης, τους οποίους είχε προσηλυτίσει στο Χριστιανισμό.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Άρης *

Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς

Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα

Αυξέντιος, Αυξέντης*

Αυξεντία, Αυξεντούλα *

Ευγένιος, Ευγένης *

Μαρδάριος, Μαρδάρης, Μάρδας

Ορέστης, Ορεστιάς*

Ορεστία, Ορεστιάδα *

Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης*

Ιουβεναλία *

Λουκάς*

Λουκία, Λουκίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:32 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 23.6 ημερών