Τιμητικό Βραβείο στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών

Για την Κοινωνική Προσφορά και Το Ανθρωπιστικό Έργο του Σωματείου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 00:17 Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στο GNTM!
13.12.25 , 00:15 GNTM: Αυτό το μοντέλο αποχώρησε! - «Την έφαγε η σιγουριά»
13.12.25 , 00:05 GNTM: Ειρήνη ή Ραφαηλία, ποια είχε την καλύτερη φωτογραφία;
12.12.25 , 23:45 Μπράτης σε Μιχαέλα: «Είσαι λες και σε πονάει το δόντι σου!»
12.12.25 , 23:24 Ζουγανέλη: «Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω για 30 ημέρες»
12.12.25 , 23:22 Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο
12.12.25 , 23:10 GNTM: Η διαφωνία των κριτών στη φωτογραφία του Εντουάρντο
12.12.25 , 23:00 Μαριέττα Χρουσαλά: Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή του γιου της
12.12.25 , 22:55 Motor Oil -«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν δυνάμεις για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού
12.12.25 , 22:20 Τιμητικό Βραβείο στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
12.12.25 , 22:14 Ρούλα Κορομηλά: Το... ξέσπασμα της παρουσιάστριας για το τηλεοπτικό τοπίο
12.12.25 , 22:01 Αγρότες: Προς αναστολή κινητοποιήσεων στην Κρήτη
12.12.25 , 21:49 Τεράστια έκρηξη… σπιτιού στην Καλιφόρνια με 6 τραυματίες
12.12.25 , 21:30 GNTM: Ποιους δυσκόλεψε ο Ανέστης στο σημερινό σετ;
12.12.25 , 21:29 Στα κρατητήρια του Ηρακλείου οι συλληφθέντες για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
GNTM: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό!
Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λάμψη, γιορτινή διακόσμηση και ισχυρά μηνύματα για τα άλματα του ελληνικού επιχειρείν, αλλά πάνω απ' όλα για την αξία της κοινωνικής προσφοράς είχε το Χριστουγεννιάτικο Gala της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθηκε το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς και Ανθρωπιστικού Έργου στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ».  

Το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ

Η φαντασμαγορική βραδιά «άνοιξε» με ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Κρίστιαν Χατζημηνά, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με όλα τα μέλη του ΔΣ. 

Στην «ΕΛΠΙΔΑ» το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς και Ανθρωπιστικού Έργου

Στην «ΕΛΠΙΔΑ» το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς και Ανθρωπιστικού Έργου

Στην «ΕΛΠΙΔΑ» απονεμήθηκε το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς και Ανθρωπιστικού Έργου της ΕΕΝΕ ως ένδειξη αναγνώρισης της σπουδαίας δράσης του από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε από την αείμνηστη Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη

Ακολούθησαν τα βραβεία. Το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς & Ανθρωπιστικού Έργου απενεμήθη στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» ως ένδειξη αναγνώρισης της σπουδαίας δράσης του για το παιδί από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Το βραβείο απένειμε η κυρία Άντρυ Αναστασιάδη στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου κυρία Νούλη Μανώλη. 

Το πρωτοποριακό σύστημα φωτισμού στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων - ΕΛΠΙΔΑ

«Το βραβείο ανήκει στα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, τους ήρωες, που δίνουν καθημερινά την μάχη για τη ζωή. Η αείμνηστη ιδρύτριά μας, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, εμπνέει και φωτίζει τις νέες γενιές και όλους μας», δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο η κ. Μανώλη. 

Το 2ο βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς κέρδισε η Hope Genesis, για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας. Ενώ το βραβείο Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στην ERMA TECH GROUP. 

Τη βραδιά συντόνισαν η δημοσιογράφος του STAR, Κατερίνα Τσαμούρη και ο Απόστολος Μαγγηριάδης από την ΕΡΤ. Η αυλαία έπεσε με την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΕΝΕ
 |
ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
 |
ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top