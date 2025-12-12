Τιμητικό Βραβείο στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών

Λάμψη, γιορτινή διακόσμηση και ισχυρά μηνύματα για τα άλματα του ελληνικού επιχειρείν, αλλά πάνω απ' όλα για την αξία της κοινωνικής προσφοράς είχε το Χριστουγεννιάτικο Gala της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθηκε το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς και Ανθρωπιστικού Έργου στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ».

Η φαντασμαγορική βραδιά «άνοιξε» με ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Κρίστιαν Χατζημηνά, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με όλα τα μέλη του ΔΣ.

Στην «ΕΛΠΙΔΑ» το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς και Ανθρωπιστικού Έργου

Ακολούθησαν τα βραβεία. Το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς & Ανθρωπιστικού Έργου απενεμήθη στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» ως ένδειξη αναγνώρισης της σπουδαίας δράσης του για το παιδί από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Το βραβείο απένειμε η κυρία Άντρυ Αναστασιάδη στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου κυρία Νούλη Μανώλη.

«Το βραβείο ανήκει στα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, τους ήρωες, που δίνουν καθημερινά την μάχη για τη ζωή. Η αείμνηστη ιδρύτριά μας, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, εμπνέει και φωτίζει τις νέες γενιές και όλους μας», δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο η κ. Μανώλη.

Το 2ο βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς κέρδισε η Hope Genesis, για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας. Ενώ το βραβείο Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στην ERMA TECH GROUP.

Τη βραδιά συντόνισαν η δημοσιογράφος του STAR, Κατερίνα Τσαμούρη και ο Απόστολος Μαγγηριάδης από την ΕΡΤ. Η αυλαία έπεσε με την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου.