Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»

Σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, το βράδυ της Τετάρτης 10/12, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου συναντήθηκε με δημοσιογράφους και κάμερες, οι οποίες δεν έχασαν την ευκαιρία να τη ρωτήσουν για τα επαγγελματικά της σχέδια αλλά και για όσα σχολιάστηκαν το τελευταίο διάστημα γύρω από το όνομά της.

Η παρουσιάστρια, απομακρυσμένη για αρκετά χρόνια από την τηλεοπτική πραγματικότητα λόγω της προτεραιότητας που έδωσε στην οικογένειά της, έδειξε έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο.

Η επιστροφή στην τηλεόραση

Με χαμόγελο και διάθεση να μοιραστεί τα επόμενα βήματά της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκάλυψε ότι η επανεμφάνισή της στην τηλεόραση βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Όπως είπε: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή. Θα γίνει από τη νέα σεζόν, από τον Σεπτέμβριο», επιβεβαιώνοντας τις φήμες που την ήθελαν να συζητά με κανάλια για την παρουσίαση νέου πρότζεκτ.

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσιάστρια είχε επιλέξει να παραμείνει στο πλευρό της οικογένειάς της και να αφήσει για λίγο στην άκρη τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η νέα αυτή περίοδος φαίνεται πως τη βρίσκει πιο έτοιμη από ποτέ για ένα δυναμικό comeback.

Η απάντηση για τις αμοιβές του Αντώνη Λουδάρου

Σε ερώτηση που αφορούσε τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντώνη Λουδάρου, ο οποίος αναφέρθηκε στα χρήματα που λάμβανε όταν συνεργάζονταν στο «Σπίτι μου σπιτάκι μου», η Σπυροπούλου επέλεξε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα: «Δεν ξέρω πόσα χρήματα έπαιρνε. Δεν είμαι παραγωγός».

Με μια λιτή αλλά απόλυτα σαφή απάντηση, η παρουσιάστρια φάνηκε να μη θέλει να δώσει περαιτέρω συνέχεια στη συζήτηση γύρω από οικονομικά ζητήματα.

Οι επιβολές συνεργατών από τα κανάλια

Δε δίστασε επίσης να απαντήσει σε μια ακόμη πιο προσωπική και ευαίσθητη ερώτηση, σχετικά με το αν έχει βρεθεί ποτέ στη θέση να της επιβληθεί συνεργάτης που η ίδια δεν επιθυμούσε. Με ειλικρίνεια δήλωσε: «Μου έχει επιβάλει κανάλι συνεργάτη που δεν ήθελα. Το αντιμετώπισα με υπομονή και ψυχραιμία».

