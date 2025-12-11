Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε ατμφόσφαιρα τρόμου»

Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός για τη συνεργασία του με τον αείμνηστο σκηνοθέτη

Στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε καλεσμένος ο Παύλος Ευαγγελόπουλος και μίλησε για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του.

«Μετά το Ρετιρέ με απέκλεισαν από το ποιοτικό θέατρο»

Με αφορμή τη συζήτηση με την Αθηναΐδα Νέγκα για κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάματος, ο ηθοποιός περιέγραψε με ζωντανό τρόπο τις συνθήκες που επικρατούσαν στα γυρίσματα του «Ρετιρέ» και των «Μικρομεσαίων». «Έχω ζήσει αυτή την κατάσταση στο “Ρετιρέ” και στους “Μικρομεσαίους” με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα. Τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό, ότι ο μύθος θα φωνάξει κι εμείς είμαστε το τίποτα και πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι».

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος στο «Καλύτερα Αργά»

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος στο «Καλύτερα Αργά»

Μάλιστα, αποκάλυψε πως αρκετοί συνάδελφοί του αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν κάτω από αυτήν την πίεση: «Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που ηθοποιοί μεγαλύτεροι από εμένα έβαζαν τα κλάματα». Ο ίδιος, πάντως, όπως διευκρίνισε, δεν έγινε ποτέ αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών: «Σε μένα όχι ποτέ, δεν ήμουν ποτέ αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς. Θεωρώ ότι ήμουν πολύ σωστός επαγγελματίας, γιατί μου το είχε πει αλλά υπήρχε η ατμόσφαιρα τρομοκρατίας, το οποίο το θεωρούσαμε φυσιολογικό και πιστεύω ότι ήταν και άλλοι έτσι».

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ

Πρόσθεσε ακόμα πως η εμπειρία που του άφησε η συνεργασία του με τον αείμνηστο σκηνοθέτη και σεναριογράφο ήταν τόσο έντονη, που όλες όσες ακολούθησαν έμοιαζαν με «λούνα παρκ»: «Εγώ είχα πει τότε ότι μετά από αυτή τη συνεργασία, οτιδήποτε άλλο θα είναι πάρτι, λούνα παρκ. Ήμουν μάρτυρας όλης της ιστορίας χωρίς να είμαι εγώ ο κύριος αποδέκτης».

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη πως δεν παρακολουθεί τον εαυτό του στο «Ρετιρέ»: «Δεν βλέπω τον εαυτό μου στο “Ρετιρέ”, δεν βλέπω τα επεισόδια», εξομολογήθηκε, εξηγώντας ότι «Ο εαυτός μου μού φταίει πάντα, δεν τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου· συνέχεια έχουμε μια κόντρα. Όταν θέλω, είμαι εσωστρεφής, δεν δείχνω κάτι που με έχει στενοχωρήσει. Στον κλειστό μου κύκλο είμαι πιο ελεύθερος».

