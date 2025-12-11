VW: Οι νέες τιμές στα ηλεκτρικά μοντέλα της

Μέχρι πότε ισχύουν οι νέες προσφορές

11.12.25 , 09:00 VW: Οι νέες τιμές στα ηλεκτρικά μοντέλα της
Περισσότερα

VW: Οι νέες τιμές στα ηλεκτρικά μοντέλα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Volkswagen Smart Deals: Ειδικές τιμές στα αμιγώς ηλεκτρικά ID. με όφελος έως €17.500 Η Volkswagen παρουσιάζει τα Smart Deals και στα αμιγώς ηλεκτρικά ID., προσφέροντας τα μεγαλύτερα έως σήμερα οικονομικά οφέλη στην ηλεκτρική της γκάμα. Με κορυφαίες αυτονομίες, προηγμένη τεχνολογία και premium χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας, τα μοντέλα της οικογένειας ID. αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτροκίνησης για κάθε καθημερινή ανάγκη, από αστική μετακίνηση έως μεγάλα ταξίδια.

Με σημαντικά οφέλη που φτάνουν έως €17.500, η Volkswagen κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και πιο εύκολα προσβάσιμη, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρικές λύσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες της αγοράς.

Αυτονομία, τεχνολογία και πραγματικά χαμηλό κόστος χρήσης

VW: Οι νέες τιμές στα ηλεκτρικά μοντέλα της

ID.3 – όφελος έως €9.500*

Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback νέας γενιάς, σχεδιασμένο για αστική ευελιξία και καθημερινή οικονομία. Προσφέρει μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, compact διαστάσεις, προηγμένο ψηφιακό cockpit και κορυφαία ενεργητική ασφάλεια. Αποτελεί μια ιδανική πρόταση για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην ηλεκτρική οδήγηση χωρίς συμβιβασμούς.

VW: Οι νέες τιμές στα ηλεκτρικά μοντέλα της

ID.4 – όφελος έως €10.500*

Το ηλεκτρικό SUV της Volkswagen συνδυάζει άνεση, χώρους, μεγάλη αυτονομία και τεχνολογία αιχμής. Με υψηλή ποιότητα κατασκευής, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και ευρύχωρο εσωτερικό, το ID.4 αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικογενειακή επιλογή για όσους αναζητούν ηλεκτροκίνηση χωρίς περιορισμούς.

VW: Οι νέες τιμές στα ηλεκτρικά μοντέλα της

ID.5 – όφελος έως €7.500*

Το premium coupe SUV της οικογένειας ID., με αεροδυναμική σχεδίαση, δυναμικό προφίλ και εντυπωσιακό επίπεδο άνεσης. Προσφέρει μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης και υψηλή ψηφιακή εμπειρία, αποτελώντας μία πιο στιλιστική και sport επιλογή στην αμιγώς ηλεκτρική κατηγορία.

VW: Οι νέες τιμές στα ηλεκτρικά μοντέλα της

ID.7 – όφελος έως €17.500*

Το νέο μεγάλο ηλεκτρικό fastback της Volkswagen ξεχωρίζει για την κορυφαία αεροδυναμική του, το premium σαλόνι και την εξαιρετική άνεση στα ταξίδια και τις μεγάλες αποστάσεις. Με προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, αυτονομία που ξεπερνά τα 700km, και ενσωματωμένες όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες της Volkswagen το ID.7 αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτροκίνησης της μάρκας για κάθε απαίτηση.

Διαθεσιμότητα και επίσημο δίκτυο Volkswagen

Με τα Smart Deals στα ηλεκτρικά ID., η Volkswagen κάνει την αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση πιο προσιτή, προσφέροντας υψηλές αυτονομίες, κορυφαία τεχνολογία και άμεση διαθεσιμότητα στα δημοφιλέστερα ηλεκτρικά μοντέλα της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα ID.3, ID.4, ID.5 και ID.7 στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της μάρκας και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου.

*Περιλαμβάνεται όφελος προωθητικής ενέργειας και το ποσό της κρατικής επιδότησης Κινούμαι Ηλεκτρικά συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της απόσυρσης.

