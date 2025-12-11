GNTM: Ποιος κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία;

Στο τέλος μιας απαιτητικής ημέρας με δυνατό mini challenge και μια σουρεαλιστική δοκιμασία αποχώρησης, οι κριτές ανακοίνωσαν τα δύο μοντέλα που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στο photoshoot: τον Γιώργο και τον Ανέστη.

Οι δύο τους κλήθηκαν να σταθούν μπροστά, ως τα φαβορί της ημέρας.

Από νωρίς, ο Ανέστης έδειχνε να έχει αυτοπεποίθηση, με τους κριτές να σχολιάζουν ότι η δική του εικόνα ξεχώριζε στο set. Ακόμη και ο ίδιος ο Γιώργος, όταν ρωτήθηκε, παραδέχτηκε ότι θεωρεί πως ο Ανέστης είχε την πιο ολοκληρωμένη, σωστά στημένη και εντυπωσιακή φωτογραφία.

Top 2 για απόψε, Ανέστης και Γιώργος

Τελικά, η ανακοίνωση ήρθε από τους κριτές. Ο Ανέστης ήταν αυτός που “κλείδωσε” την καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας.

Ο Ανέστης κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 600 ευρώ, καθώς και τη διαμονή στη σουίτα, με τους κριτές να τον συγχαίρουν για την πρόοδο και την επαγγελματική του στάση.

Δες την καλύτερη φωτογραφία του Ανέστη:

Ο Γιώργος, παρότι δεν πήρε την πρώτη θέση, δέχτηκε θετικό feedback για τη συνεχή μεταμόρφωσή του και το δυνατό φωτογραφικό του ύφος.

Ο Ανέστης, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε ότι περισσότερο κι από το έπαθλο, τον ενθουσίασε το γεγονός ότι ο Έντι Γαβριηλίδης αναγνώρισε πρώτος τη δουλειά του — κάτι που για εκείνον «ήταν τεράστιο πράγμα».