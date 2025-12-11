GNTM: Ποιος κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία;

Πήρε 600 ευρώ και τη σουίτα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.12.25 , 00:45 GNTM: Ανάμεσα στη Μιχαέλα και την Άννα η αποχώρηση - Ποια παίκτρια έφυγε;
11.12.25 , 00:25 GNTM: Ποιος κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία;
10.12.25 , 23:48 Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
10.12.25 , 23:31 GNTM - Έντι Γαβριηλίδης σε Ανέστη: «Ήρθα να σου κάνω πρόταση συνεργασίας»
10.12.25 , 23:08 Eurovision 2026: Αποσύρεται κι η Ισλανδία μετά την απόφαση για το Ισραήλ
10.12.25 , 22:51 Viral Νεαρή Αγρότισσα: 16 Κιλά Σιτάρι Για Να Πάρω Έναν Καφέ
10.12.25 , 22:43 Σε απόγνωση οι ψαράδες: Άδεια τα δίχτυα, μεγάλο το πρόβλημα επιβίωσης
10.12.25 , 22:31 Στάθης Σταμουλακάτος: Η ηλικία, η σύζυγος και η καταγωγή
10.12.25 , 22:23 GNTM: Σε ποιους έδωσε disadvantage ο Μιχάλης;
10.12.25 , 22:15 GNTM: Ποιο είναι το concept της σημερινής φωτογράφισης;
10.12.25 , 22:08 GNTM: Η Άννα Πρέλεβιτς «εισβάλει» στη φωτογράφιση!
10.12.25 , 21:58 Στεφανία Γουλιώτη: Το παραμυθένιο ταξίδι στο μέρος που λατρεύουν τα παιδιά!
10.12.25 , 21:44 «Καρφιά» βουλευτών ΝΔ σε Τσιάρα για αγρότες: «Γιατί ξέφυγε η κατάσταση;»
10.12.25 , 21:39 GNTM: Ποιος κέρδισε στο Challenge; - Oι απίστευτες φωτογραφίες!
10.12.25 , 21:37 Θεσσαλονίκη: Λιποθυμίες στη θανάτωση των 450 προβάτων του κ. Κώστα
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Φοινικούντα: Η πρώτη αντίδραση ανιψιού και επιχειρηματία κατά τη σύλληψη
GNTM - Έντι Γαβριηλίδης σε Ανέστη: «Ήρθα να σου κάνω πρόταση συνεργασίας»
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 10.12.25, 23:21
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο τέλος μιας απαιτητικής ημέρας με δυνατό mini challenge και μια σουρεαλιστική δοκιμασία αποχώρησης, οι κριτές ανακοίνωσαν τα δύο μοντέλα που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στο photoshoot: τον Γιώργο και τον Ανέστη.

GNTM - Έντι Γαβριηλίδης σε Ανέστη: «Ήρθα να σου κάνω πρόταση συνεργασίας»

Οι δύο τους κλήθηκαν να σταθούν μπροστά, ως τα φαβορί της ημέρας.

Δες το GNTM

Από νωρίς, ο Ανέστης έδειχνε να έχει αυτοπεποίθηση, με τους κριτές να σχολιάζουν ότι η δική του εικόνα ξεχώριζε στο set. Ακόμη και ο ίδιος ο Γιώργος, όταν ρωτήθηκε, παραδέχτηκε ότι θεωρεί πως ο Ανέστης είχε την πιο ολοκληρωμένη, σωστά στημένη και εντυπωσιακή φωτογραφία.

gntm

Top 2 για απόψε, Ανέστης και Γιώργος

Τελικά, η ανακοίνωση ήρθε από τους κριτές. Ο Ανέστης ήταν αυτός που “κλείδωσε” την καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας.

GNTM: Ποιο είναι το concept της σημερινής φωτογράφισης;

Ο Ανέστης κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 600 ευρώ, καθώς και τη διαμονή στη σουίτα, με τους κριτές να τον συγχαίρουν για την πρόοδο και την επαγγελματική του στάση.

Δες την καλύτερη φωτογραφία του Ανέστη:

gntm

Ο Γιώργος, παρότι δεν πήρε την πρώτη θέση, δέχτηκε θετικό feedback για τη συνεχή μεταμόρφωσή του και το δυνατό φωτογραφικό του ύφος. 

GNTM: Η Άννα Πρέλεβιτς «εισβάλει» στη φωτογράφιση!

Ο Ανέστης, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε ότι περισσότερο κι από το έπαθλο, τον ενθουσίασε το γεγονός ότι ο Έντι Γαβριηλίδης αναγνώρισε πρώτος τη δουλειά του — κάτι που για εκείνον «ήταν τεράστιο πράγμα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top