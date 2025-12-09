Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 9/12/2025 στο Star, ο Συμεών ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Ο Συμεών κατάφερε να λύσει τον γρίφο σχεδόν πριν ανοίξουν τα γράμματα στον πίνακα!

Είσαι κι εσύ το ίδιο γρήγορος; Κάνε τη δική σου προσπάθεια τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης