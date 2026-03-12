Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο

Σπυροπούλου: Aινιγματικές οι απαντήσεις για την τηλεοπτική της επιστροφή/ Βreakfast@Star 12/1/26

Σε βραδινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ζευγάρι διασκέδασε στο NOX, όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, αλλά και ο Τάκης Ζαχαράτος με την Έλενα Παπαρίζου τις Τετάρτες.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μαζί τους ήταν και ο πεθερός της παρουσιάστριας, Βλάσσης Σταθοκωστόπουλος. Μάλιστα, ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού, ο Βλάσσης, έχει πάρει το όνομα του παππού του, πατέρα του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου.

Βλάσσης Σταθοκωστόπουλος- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε πραγματοποιήθηκε η βραδινή έξοδός τους. Πάντως, χθες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε, χθες,στιγμιότυπα από το δείπνο με τις φίλες της, στο εστιατόριο Ιθάκη.«Girls' night», έγραψε στο instastory της.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To δείπνο με τις φίλες της/ instagram

Το βραδινό outfit της Σπυροπούλου με βερμούδα

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στη βραδινή της έξοδο με total black outfit.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έκανε μια ανατρεπτική εμφάνιση με μαύρη εφαρμοστή βερμούδα, μαύρο μπούστο με κουμπιά και σακάκι - ζακέτα που είχε περιμετρικά gold chain. Δεν ξέρουμε αν το κομμάτι είναι του οίκου Chanel, όπως η τσάντα της, αλλά σακάκι και τσάντα ταιριάζουν απόλυτα.

Το σύνολο της συνδύασε με μαύρα πέδιλα με όψη καστόρ.

Είναι γνωστή πάντως, η αδυναμία που έχει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Chanel, καθώς έχει κάνει πολλές εμφανίσεις με κομμάτια του οίκου.