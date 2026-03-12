Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο

Διασκέδασαν στο NOX - Το ανατρεπτικό outfit με βερμούδα

Σπυροπούλου: Aινιγματικές οι απαντήσεις για την τηλεοπτική της επιστροφή/ Βreakfast@Star 12/1/26
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εθεάθη σε βραδινή έξοδο με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, και τον πεθερό της, Βλάσση Σταθοκωστόπουλο.
  • Το ζευγάρι διασκέδασε στο NOX, όπου εμφανίζονται γνωστοί καλλιτέχνες.
  • Ο γιος τους ονομάζεται Βλάσσης, προς τιμήν του παππού του.
  • Η Σπυροπούλου φόρεσε total black outfit με μαύρη βερμούδα και σακάκι με gold chain.
  • Δημοσίευσε στιγμιότυπα από δείπνο με φίλες της, αναφέροντας 'Girls' night' στο instastory της.

Σε βραδινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ζευγάρι διασκέδασε στο NOX, όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, αλλά και ο Τάκης Ζαχαράτος με την Έλενα Παπαρίζου τις Τετάρτες.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μαζί τους ήταν και ο πεθερός της παρουσιάστριας, Βλάσσης Σταθοκωστόπουλος. Μάλιστα, ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού, ο Βλάσσης, έχει πάρει το όνομα του παππού του, πατέρα του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου.

 Βλάσσης Σταθοκωστόπουλος- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Βλάσσης Σταθοκωστόπουλος- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε πραγματοποιήθηκε η βραδινή έξοδός τους. Πάντως, χθες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε, χθες,στιγμιότυπα από το δείπνο με τις φίλες της, στο εστιατόριο Ιθάκη.«Girls' night», έγραψε στο instastory της. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To δείπνο με τις φίλες της/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: To δείπνο με τις φίλες της/ instagram

Το βραδινό outfit της Σπυροπούλου με βερμούδα

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στη βραδινή της έξοδο με total black outfit.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έκανε μια ανατρεπτική εμφάνιση με μαύρη εφαρμοστή βερμούδα, μαύρο μπούστο με κουμπιά και σακάκι - ζακέτα που είχε περιμετρικά gold chain. Δεν ξέρουμε αν το κομμάτι είναι του οίκου Chanel, όπως η τσάντα της, αλλά σακάκι και τσάντα ταιριάζουν απόλυτα. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με εντυπωσιακό Chanel φόρεμα στα μπουζούκια

Το σύνολο της συνδύασε με μαύρα πέδιλα με όψη καστόρ.

Σπυροπούλου: Mε leather look και μπότες Chanel σε έξοδο με τον σύζυγό της

Είναι γνωστή πάντως, η αδυναμία που έχει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Chanel, καθώς έχει κάνει πολλές εμφανίσεις με κομμάτια του οίκου. 

