Ρόδος: «Του γέμισαν το μπουκάλι με νερό, όταν τράβηξαν το καζανάκι»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περιστατικό bullying σε σχολείο της Ρόδου κατά οκτάχρονου μαθητή, όπου συμμαθητές του τον υποχρέωσαν να πιει νερό από το καζανάκι.
  • Η μητέρα του παιδιού καταγγέλλει ότι η κατάσταση στο τμήμα είναι προβληματική, με καθημερινά περιστατικά βίας.
  • Η δασκάλα του τμήματος έχει αλλάξει και οι γονείς ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών τους.
  • Οι γονείς των παιδιών που προκαλούν προβλήματα είναι ενήμεροι και προσπαθούν να συνεργαστούν για λύσεις.
  • Ο οκτάχρονος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και αρνείται να επιστρέψει στο σχολείο.

Αποτροπιασμό προκαλεί νέο περιστατικό bullying, που σημειώθηκε σε σχολείο της Ρόδου σε βάρος οκτάχρονου μαθητή. Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών, το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Οι συμμαθητές του οκτάχρονου φέρεται να γέμισαν μπουκάλι με νερό από το καζανάκι της τουαλέτας και στη συνέχεια αφού έδωσαν το μπουκάλι σε άλλο μαθητή και έφτυσε μέσα, υποχρέωσαν τον οκτάχρονο να πιει. Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από συμμαθητές του ανήλικου, αλλά και από τη διεύθυνση του σχολείου.

Όπως είπε η μητέρα του μικρού αγοριού στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 8χρονος είναι σε ένα τμήμα προβληματικό. 

Ρόδος: Εξανάγκασαν μαθητή δημοτικού να πιει νερό από την τουαλέτα

«Από πέρσι υπάρχει πρόβλημα. Γονείς και εκπαιδευτικοί προσπαθούμε να δώσουμε λύση από πέρσι. Κάναμε μηνιαίες συναντήσεις με τη δασκάλα, η οποία έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να δώσει λύση στα προβλήματα αυτά, της βίας, λεκτικής και σωματικής, που ήταν καθημερινά. Κάναμε αυτές τις συναντήσεις προκειμένου να λύσουμε το συμπεριφορικό κομμάτι και όχι τόσο το γνωστικό. Και τουλάχιστον προσπαθούσαμε να μιλάμε γονείς και παιδιά και εκπαιδευτικοί όλοι μαζί πέρσι. Να κρατάμε ένα επίπεδο σε όλο αυτό το τρομακτικό που συμβαίνει. Φέτος η δασκάλα έχει φύγει για προσωπικούς της λόγους, και έχει έρθει καινούργια και είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή», είπε. 

Το συγκεκριμένο τμήμα έχει 24 παιδιά, εκ των οποίων τα 18 είναι αγόρια κι έξι από αυτά είναι έντονες προσωπικότητες. 

Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από σχολείο

«Κάποια παιδιά, γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι μπορεί να μην μπορούν να αυτορυθμίσουν  τα συναισθήματά τους, που μπορεί να προέρχονται από πάρα πολλές καταστάσεις, που στην τελική δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για να τα λύσουμε. Ωστόσο, γι' αυτό είναι το σχολείο. Για να μπορέσει να έχει τον ψυχολόγο του, να έχει τον κοινωνικό του λειτουργό, για να μπορέσει να δει αυτά τα παιδιά,  να μπορέσει να μπει σε αυτή την τάξη, να δει όλα τα παιδιά, να δώσουν περαιτέρω λύση στο πρόβλημά μας, που το κυνηγάμε ως γονείς. Δυστυχώς η κατάσταση αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει και έχουμε φτάσει στο σημείο να απειλείται η ζωή των παιδιών μας. Τι θα γινόταν αν το παιδί μου έπινε αντισηπτικό ή κάποιο απορρυπαντικό;», πρόσθεσε η μητέρα του 8χρονου. 

Απόπειρα Αυτοκτονίας 14χρονου Θύμα Bullying

Σημείωσε μάλιστα ότι οι γονείς των παιδιών που δημιουργούν τα προβλήματα έχουν ενημερωθεί και κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

«Οι γονείς κατανοούν και ζητάνε συγγνώμη, και προσπαθούν και αυτοί να λύσουν το θέμα, το σοβαρό της έντονης τάξης», είπε.

Κατέληξε τέλος ότι το παιδί της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και αρνείται να πάει στο σχολείο μετά το περιστατικό. 

