Ρόδος: «Του γέμισαν το μπουκάλι με νερό, όταν τράβηξαν το καζανάκι»

Αποτροπιασμό προκαλεί νέο περιστατικό bullying, που σημειώθηκε σε σχολείο της Ρόδου σε βάρος οκτάχρονου μαθητή. Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών, το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Οι συμμαθητές του οκτάχρονου φέρεται να γέμισαν μπουκάλι με νερό από το καζανάκι της τουαλέτας και στη συνέχεια αφού έδωσαν το μπουκάλι σε άλλο μαθητή και έφτυσε μέσα, υποχρέωσαν τον οκτάχρονο να πιει. Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από συμμαθητές του ανήλικου, αλλά και από τη διεύθυνση του σχολείου.

Όπως είπε η μητέρα του μικρού αγοριού στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 8χρονος είναι σε ένα τμήμα προβληματικό.

«Από πέρσι υπάρχει πρόβλημα. Γονείς και εκπαιδευτικοί προσπαθούμε να δώσουμε λύση από πέρσι. Κάναμε μηνιαίες συναντήσεις με τη δασκάλα, η οποία έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να δώσει λύση στα προβλήματα αυτά, της βίας, λεκτικής και σωματικής, που ήταν καθημερινά. Κάναμε αυτές τις συναντήσεις προκειμένου να λύσουμε το συμπεριφορικό κομμάτι και όχι τόσο το γνωστικό. Και τουλάχιστον προσπαθούσαμε να μιλάμε γονείς και παιδιά και εκπαιδευτικοί όλοι μαζί πέρσι. Να κρατάμε ένα επίπεδο σε όλο αυτό το τρομακτικό που συμβαίνει. Φέτος η δασκάλα έχει φύγει για προσωπικούς της λόγους, και έχει έρθει καινούργια και είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή», είπε.

Το συγκεκριμένο τμήμα έχει 24 παιδιά, εκ των οποίων τα 18 είναι αγόρια κι έξι από αυτά είναι έντονες προσωπικότητες.

«Κάποια παιδιά, γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι μπορεί να μην μπορούν να αυτορυθμίσουν τα συναισθήματά τους, που μπορεί να προέρχονται από πάρα πολλές καταστάσεις, που στην τελική δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για να τα λύσουμε. Ωστόσο, γι' αυτό είναι το σχολείο. Για να μπορέσει να έχει τον ψυχολόγο του, να έχει τον κοινωνικό του λειτουργό, για να μπορέσει να δει αυτά τα παιδιά, να μπορέσει να μπει σε αυτή την τάξη, να δει όλα τα παιδιά, να δώσουν περαιτέρω λύση στο πρόβλημά μας, που το κυνηγάμε ως γονείς. Δυστυχώς η κατάσταση αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει και έχουμε φτάσει στο σημείο να απειλείται η ζωή των παιδιών μας. Τι θα γινόταν αν το παιδί μου έπινε αντισηπτικό ή κάποιο απορρυπαντικό;», πρόσθεσε η μητέρα του 8χρονου.

Σημείωσε μάλιστα ότι οι γονείς των παιδιών που δημιουργούν τα προβλήματα έχουν ενημερωθεί και κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Οι γονείς κατανοούν και ζητάνε συγγνώμη, και προσπαθούν και αυτοί να λύσουν το θέμα, το σοβαρό της έντονης τάξης», είπε.

Κατέληξε τέλος ότι το παιδί της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και αρνείται να πάει στο σχολείο μετά το περιστατικό.