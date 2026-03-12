Θεσσαλονίκη: «Μας το πήραν άδικα» - Θρήνος στην κηδεία του 25χρονου

Το τελευταίο «αντίο» στον 25χρονου που παρέσυρε και σκότωσε οδηγός στη Θεσσαλονίκη. Τι είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος - Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Θρήνος στην κηδεία του 25χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε 27χρονος, ο οποίος βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε στο πεζοδρόμιο όπου βρισκόταν το θύμα.

Συντετριμμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι του άτυχου νεαρού βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης για να τον αποχαιρετήσουν.

Τραγική φιγούρα η νονά του, η οποία βρέθηκε στην ίδια εκκλησία, όπου τον είχε βαφτίσει πριν από 25 χρόνια, για να του πει το τελευταίο «αντίο»:

«Εδώ το βάφτισα το παιδί μας. Εδώ. Έγινε το ατύχημα, προκάλεσε ό,τι προκάλεσε και είπανε μάρτυρες ότι δε βγήκε καν για βοήθεια, έπαιζε με το κινητό του ο κύριος. Μέσα στο αυτοκίνητο, σαν να μην έγινε τίποτα. Και βγαίνει και ο δικηγόρος του και λέει ότι είναι μετανιωμένος. Λυπάμαι που για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει υπεράσπιση. Εδώ... εδώ τον βάφτισα... 25 χρόνια... Και μας το πήραν άδικα, στο πεζοδρόμιο περπατούσε. Ήταν ένα παιδί που ποτέ δε μας δημιούργησε πρόβλημα. Ήταν άδικο. Άδικο... Άδικο. Άδικο. Κρίμα, πολύ κρίμα. Μεγάλος πόνος, μεγάλη θλίψη, άδικα χάθηκε το παλικάρι. Κουράγιο στους γονείς. Και υπομονή», δήλωσε με δάκρυα στους δημοσιογράφους.

Θεσσαλονίκη: «Είμαι μετανιωμένος» - Προφυλακίστηκε ο 27χρονος οδηγός

Λίγο μετά τις 13:00 ο 27χρονος απολογήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας

«Είμαι μετανιωμένος για ό,τι έχει συμβεί, αναγνωρίζω το κακό που προκάλεσε και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Συλληπητήρια στην οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε και ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του παιδιού που τραυματίστηκε», δήλωσε κατά την απολογία του.

Θεσσαλονίκη: «Ένα αυτοκίνητο από πίσω του τον πίεζε και νευρίασε»

Ο 27χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο.

Αναφερόμενη στο τραγικό συμβάν, η αδερφή του κατηγορούμενου είπε: «Ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος. Είναι ψυχολογικά χάλια γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα, γιατί ήταν ατύχημα. Σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες. Και θα ψάξω, θα κάνω, θα βγάλω κάτι να βγει, να το δημοσιεύσουμε, να δείξουμε και την άλλη πλευρά. Εννοείται χάθηκε μια ζωή, άδικα, αλλά και του αδερφού μου. Είναι πολύ δύσκολα. Δε μιλάει πολύ, είναι ψυχολογικά χάλια. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του».

Αναφερόμενη στο θανατηφόρο τροχαίο υποστήριξε ότι υπήρξε εμπλοκή και δεύτερου οχήματος, το οποίο, όπως είπε, πίεζε τον αδερφό της και εκείνος νευρίασε και ανέπτυξε ταχύτητα: «Πήγε να πάρει τον φίλο του για να πάνε για καφέ. Ήταν ένα αυτοκίνητο γκρι, ήταν από πίσω του και τον πίεζε. Νευρίασε αυτός, επειδή είναι και ανηφόρα, πήρε ταχύτητα... Ανέβασε ταχύτητα, και του έφυγε το αυτοκίνητο, χωρίς να ξέρει για ποιον λόγο. Δε θυμάται τίποτα. Και έχασε τον έλεγχο. Φανταστείτε, αυτός είπε ότι "ερχόμουν αντίθετα". Γιατί δε θυμάται τίποτα. Πήρε τη μαμά μου... "Μάνα χτύπησα", και είναι λέει δύο παιδιά, και το ένα λέει, δεν κουνιέται! Είναι λέει μες στα αίματα και δεν κουνιέται. Είναι σοκαρισμένος».

