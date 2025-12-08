Τροχός της Τύχης: Πολλά τα γράμματα, δύσκολος ο γρίφος - Και για εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 8/12/2025 στο Star, ο Πέτρος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ρ και το Ν, ενώ επέλεξε δύο φωνήεντα, το Ι και το Ο.
Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα για την «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;
Με το έξτρα φωνήεν, αρκετά γράμματα «άνοιξαν» στον πίνακα, ωστόσο ο Πέτρος δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!
Ίσως εσύ μπορείς να «δεις» τις δύο λέξεις. Κάνε τη δική σου προσπάθεια τώρα!
