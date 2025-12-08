Τροχός της Τύχης: Πολλά τα γράμματα, δύσκολος ο γρίφος - Και για εσένα;

Ο Πέτρος είχε ένα έξτρα φωνήεν που τελικά... δεν τον βοήθησε!

08.12.25 , 21:00 LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
08.12.25 , 20:48 Το Star στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης
08.12.25 , 20:35 Κατερίνα Παπουτσάκη: Η φωτογραφία από τη σχολική γιορτή του γιου της
08.12.25 , 20:10 Ο «χάρτης» των αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα
08.12.25 , 20:07 Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παραπέμπονται αγρότες
08.12.25 , 20:05 Κέλλυ Κελεκίδου: Συμμάχησε με τις πρωταγωνίστριες της παράστασης Vaginahood
08.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Πολλά τα γράμματα, δύσκολος ο γρίφος - Και για εσένα;
08.12.25 , 19:22 Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»
08.12.25 , 19:07 Επίθεση με μαχαιριές σε 14χρονο στον Χολαργό - «Μου την είχαν στημένη»
08.12.25 , 18:59 Οι ADVENGERS κατακτούν ξανά τον τίτλο «Agency of the year»
08.12.25 , 18:53 Cash or Trash: Η αντλία αέρα που έφερε ο υδραυλικός και τραγουδιστής
08.12.25 , 18:46 Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία 12χρονου για ξυλοδαρμό
08.12.25 , 18:27 «Σφήνα» της Paramount στο deal του Νetflix με την Warner Bros
08.12.25 , 18:17 Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»
08.12.25 , 18:05 MINI Aceman SE: Το πνεύμα των Χριστουγέννων
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 8/12/2025 στο Star, ο Πέτρος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Τροχός της Τύχης: Πολλά τα γράμματα, δύσκολος ο γρίφος - Και για εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ρ και το Ν, ενώ επέλεξε δύο φωνήεντα, το Ι και το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα για την «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Πολλά τα γράμματα, δύσκολος ο γρίφος - Και για εσένα;

Με το έξτρα φωνήεν, αρκετά γράμματα «άνοιξαν» στον πίνακα, ωστόσο ο Πέτρος δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Τροχός της Τύχης: Η ευστοχία της έκανε τον γρίφο παιχνιδάκι

Ίσως εσύ μπορείς να «δεις» τις δύο λέξεις. Κάνε τη δική σου προσπάθεια τώρα!

