Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στις πίστες - Πότε κάνει πρεμιέρα;

Η ανάρτησή του κέντρου όπου θα εμφανίζεται - Δηλώνει «παρών»

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο για τον Γιώργο Μαζωνάκη από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που τους προηγούμενους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο των Μέσων λόγω του ακούσιου εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο και της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του, φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια πολύ δημιουργική φάση. 

Μαζωνάκης: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε τη μόνη σωστή απάντηση για μένα»

Πιο συγκεκριμένα, ο καταξιωμένος τραγουδιστής που αυτήν τη περίοδο είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του The Voice, πρόκειται να επιστρέψει στις πίστες της νυχτερινής Αθήνας την 18η Δεκεμβρίο, έχοντας στο πλευρό του τον APON.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στις πίστες - Πότε κάνει πρεμιέρα;

«Είμαι εδώ, μαζί σας, στην Ακτή Πειραιώς, κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Σε ένα νέο χώρο, σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον. Ένα χώρο που αποτελεί σταθμό στην Αθηναϊκή νύχτα, που φιλοξένησε πολλά και μεγάλα ονόματα του τραγουδιού. Θα είστε εκεί, μαζί μου, για να ακούσετε και τον APON, σε ένα ντουέτο μας, που έχει γράψει ήδη ιστορία. Για να αντέξετε…, την “απουσία” του. 18.12 στην Ακτή Πειραιώς Δηλώνω Παρών!», είναι το μήνυμα του τραγουδιστή για την επικείμενη πρεμιέρα του. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη Τσουρού για τη μήνυση που -τελικά- δεν έκανε

Η ανάρτηση του κέντρου όπου θα εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης
