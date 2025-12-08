Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στις πίστες - Πότε κάνει πρεμιέρα;

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που τους προηγούμενους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο των Μέσων λόγω του ακούσιου εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο και της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του, φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια πολύ δημιουργική φάση.

Πιο συγκεκριμένα, ο καταξιωμένος τραγουδιστής που αυτήν τη περίοδο είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του The Voice, πρόκειται να επιστρέψει στις πίστες της νυχτερινής Αθήνας την 18η Δεκεμβρίο, έχοντας στο πλευρό του τον APON.

«Είμαι εδώ, μαζί σας, στην Ακτή Πειραιώς, κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Σε ένα νέο χώρο, σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον. Ένα χώρο που αποτελεί σταθμό στην Αθηναϊκή νύχτα, που φιλοξένησε πολλά και μεγάλα ονόματα του τραγουδιού. Θα είστε εκεί, μαζί μου, για να ακούσετε και τον APON, σε ένα ντουέτο μας, που έχει γράψει ήδη ιστορία. Για να αντέξετε…, την “απουσία” του. 18.12 στην Ακτή Πειραιώς Δηλώνω Παρών!», είναι το μήνυμα του τραγουδιστή για την επικείμενη πρεμιέρα του.

Η ανάρτηση του κέντρου όπου θα εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης