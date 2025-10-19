Μια αναπάντεχη αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο έκανε το βράδυ του Σαββάτου μέσα από το «The Voice» ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ένας διαγωνιζόμενος, ο Δημήτρης, αποκάλυψε ότι θαυμάζει ως καλλιτέχνη τον Νίκο Οικονομόπουλο. Τότε, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε στη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, επαινώντας τον συνάδελφό του για τη δήλωση που είχε κάνει στους δημοσιογράφους.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε τη μόνη σωστή απάντηση για μένα»

«Παιδιά, πρέπει να πω κάτι που είναι άσχετο αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Είδα προχθές τον Οικονομόπουλο σε ένα ζάπινγκ, που τον ρώτησαν και του είπαν “πείτε μας για τον Μαζωνάκη, γιατί αυτό” και τα λοιπά και τα λοιπά.

Και λέει “τι να σας πω ρε παιδιά, γιατί να τον πάρω τηλέφωνο; Τι έχει ο άνθρωπος για να τον πάρω;”. Είναι η μόνη απάντηση που άκουσα που είναι η πιο σωστή δηλαδή», τόνισε ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Δεν υπάρχει πιο νορμάλ απάντηση. Γιατί να τον πάρει τηλέφωνο δηλαδή; Δεν κατάλαβα. Μπράβο του», κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης.