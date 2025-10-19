Μαζωνάκης: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε τη μόνη σωστή απάντηση για μένα»

Η νέα αναφορά του τραγουδιστή στη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια αναπάντεχη αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο έκανε το βράδυ του Σαββάτου μέσα από το «The Voice» ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη Τσουρού για τη μήνυση που -τελικά- δεν έκανε

Ένας διαγωνιζόμενος, ο Δημήτρης, αποκάλυψε ότι θαυμάζει ως καλλιτέχνη τον Νίκο Οικονομόπουλο. Τότε, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε στη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, επαινώντας τον συνάδελφό του για τη δήλωση που είχε κάνει στους δημοσιογράφους.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του - Η ανακοίνωση-βόμβα!

«Παιδιά, πρέπει να πω κάτι που είναι άσχετο αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Είδα προχθές τον Οικονομόπουλο σε ένα ζάπινγκ, που τον ρώτησαν και του είπαν “πείτε μας για τον Μαζωνάκη, γιατί αυτό” και τα λοιπά και τα λοιπά.

Και λέει “τι να σας πω ρε παιδιά, γιατί να τον πάρω τηλέφωνο; Τι έχει ο άνθρωπος για να τον πάρω;”. Είναι η μόνη απάντηση που άκουσα που είναι η πιο σωστή δηλαδή», τόνισε ο γνωστός καλλιτέχνης.  

«Δεν υπάρχει πιο νορμάλ απάντηση. Γιατί να τον πάρει τηλέφωνο δηλαδή; Δεν κατάλαβα. Μπράβο του», κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

 

