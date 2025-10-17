Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του - Η ανακοίνωση-βόμβα!

«Αποχωρώ για λόγους προσωπικής ηθικής»

Μια απρόσμενη εξέλιξη συνέβη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, γνωστοποίησε μέσω επίσημης ανακοίνωσης την παραίτησή του από την υπεράσπιση του γνωστού τραγουδιστή.

Η είδηση έπεσε σαν «βόμβα» στα δημοσιογραφικά γραφεία, καθώς ο δικηγόρος ήταν στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη σε όλες τις τελευταίες υποθέσεις που απασχόλησαν τα Μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της πολυσυζητημένης περιπέτειάς του με τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο.

Γιώργος Λιάγκας: «Έκλαψε πολύ στο καμαρίνι ο Γιώργος Μαζωνάκης»

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. 

Γιώργος Μερκουλίδης
Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω».

Γιώργος Μαζωνάκης

Γιώργος Μαζωνάκης / Φωτογραφία: NDP

Από τη μεριά του, ο γνωστός τραγουδιστής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την αποχώρηση του δικηγόρου του. 

Παράλληλα, άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής έχει βρει ξανά την έμπνευση και τη δημιουργική του διάθεση, με σχέδια για νέες μουσικές συνεργασίες και πιθανή περιοδεία μέσα στο 2026.

O Γιώργος Μαζωνάκης λίγο καιρό μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική και την απόφασή του να κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειάς του, έχει αρχίσει να μοιράζεται στιγμές με τους θαυμαστές του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Εκεί, ανεβάζει βίντεο όπου τραγουδάει αγαπημένα του κομμάτια, τα οποία έχουν για τον ίδιο ιδιαίτερο νόημα.

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
