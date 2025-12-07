Χατζίδου - Παύλου: Το χριστουγεννιάτικο γλυκό που έφτιαξαν με το Μελιτάκι!

Η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου απολαμβάνουν την κάθε στιγμή με την κόρη τους, Μελίτα και συχνά δημοσιεύουν φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους στα social media.

Η οικογένεια έχει μπει για τα καλά στο γιορτινό κλίμα και έχουν ξεκινήσει να δημιουργούν χριστουγεννιάτικα γλυκά.

Το απόγεμα του Σαββάτου, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του Breakfast@Star δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη στιγμή που έφτιαχναν ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό με μπισκότα αλλά και το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Όπως φάνηκε μέσα από το story απήλαυσαν αυτήν τη ζαχαροπλαστική δημιουργία τόσο η Ελένη με τον Ετεοκλή όσο κι η Μελίτα.

Λίγη ώρα μετά, η Ελένη πόσταρε βίντεο με το παιχνίδι ανάμεσα στον μπαμπά Ετεοκλή και τη μικρούλα τους. «Αυτό συμβαίνει στο σαλόνι μας αυτή τη στιγμή...», σχολίασε