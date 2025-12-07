Χατζίδου - Παύλου: Το χριστουγεννιάτικο γλυκό που έφτιαξαν με το Μελιτάκι!

Το βίντεο που δημοσίευσαν οι παρουσιαστές του Breakfast@Star

Χατζίδου - Παύλου: Το χριστουγεννιάτικο γλυκό που έφτιαξαν με το Μελιτάκι!
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα βίντεο που πόσταρε η Ελένη Χατζίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου απολαμβάνουν την κάθε στιγμή με την κόρη τους, Μελίτα και συχνά δημοσιεύουν φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους στα social media. 

Ετεοκλής Παύλου: Η Μελίτα τον συγκίνησε - Η πρώτη της πρόταση έγινε viral

Η οικογένεια έχει μπει για τα καλά στο γιορτινό κλίμα και έχουν ξεκινήσει να δημιουργούν χριστουγεννιάτικα γλυκά.

Το απόγεμα του Σαββάτου, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του Breakfast@Star δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη στιγμή που έφτιαχναν ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό με μπισκότα αλλά και το εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Χατζίδου - Παύλου: Το χριστουγεννιάτικο γλυκό που έφτιαξαν με το Μελιτάκι!

Όπως φάνηκε μέσα από το story απήλαυσαν αυτήν τη ζαχαροπλαστική δημιουργία τόσο η Ελένη με τον Ετεοκλή όσο κι η Μελίτα.

Μία καλημέρα γεμάτη αγάπη: Το τρυφερό σημείωμα του Ετεοκλή στην Ελένη!

Χατζίδου - Παύλου: Το χριστουγεννιάτικο γλυκό που έφτιαξαν με το Μελιτάκι!

Λίγη ώρα μετά, η Ελένη πόσταρε βίντεο με το παιχνίδι ανάμεσα στον μπαμπά Ετεοκλή και τη μικρούλα τους. «Αυτό συμβαίνει στο σαλόνι μας αυτή τη στιγμή...», σχολίασε

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΜΕΛΙΤΑ ΠΑΥΛΟΥ
