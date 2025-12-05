Μία καλημέρα γεμάτη αγάπη: Το τρυφερό σημείωμα του Ετεοκλή στην Ελένη!

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Ετεοκλής Παύλου αστειεύτηκε για την άνεσή του να φλερτάρει την Ελένη Χατζίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο γλυκές στιγμές της ημέρας μοιράστηκε η Ελένη Χατζίδου με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας στα social media το χειρόγραφο σημείωμα που όπως αναφέρει η ίδια της άφησε ο σύζυγός της, Ετεοκλής Παύλου.

Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»

Μέσα σε ένα κατά τα άλλα συνηθισμένο πρωινό, η τραγουδίστρια βρήκε πάνω στον καθρέφτη του καμαρίνιου της ένα μήνυμα που έμελλε να «λιώσει» τις καρδιές των followers της.

Ετεοκλής Παύλου: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα»

Το συγκινητικό μήνυμα

Με μπλε στυλό και γραφικό χαρακτήρα που μαρτυρά αυθορμητισμό και συναίσθημα, το σημείωμα έγραφε:«Ελένη μου,
Σε αγαπώ πολύ.
Και θα είμαι πάντα δίπλα σου,
να σε θαυμάζω, να σε στηρίζω
και να σε ευγνωμονώ για
την όμορφη ζωή μας!!!
Ο άντρας σου»

Το σημείωμα που έκανε την Ελένη Χατζίδου να λιώσει

Μια λιτή αλλά βαθιά ερωτική εξομολόγηση, που επιβεβαιώνει πως ακόμη και στις πιο απαιτητικές μέρες, οι μικρές χειρονομίες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη διάθεση και να υπενθυμίζουν όσα έχουν πραγματικά σημασία.

 «Έτσι για καλημέρα»

Η Ελένη πρόσθεσε στη φωτογραφία τη φράση: «Έτσι για καλημέρα», δείχνοντας πόσο συγκινήθηκε από την κίνηση αυτή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι μοιράζεται δημόσια στιγμές αγάπης και στήριξης, όμως αυτό το προσωπικό σημείωμα κατάφερε να ξεχωρίσει για την αμεσότητά του και τη στοργή που βγάζει.

 Η οικογένειά τους στο επίκεντρο: Η Μελίτα, η μεγαλύτερη αγάπη και προτεραιότητά τους

Πέρα από την τρυφερότητα του ζευγαριού, υπάρχει κι ένα ακόμη πρόσωπο που συμπληρώνει την ευτυχία τους: η κόρη τους, Μελίτα.

Για τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου, η μικρή Μελίτα αποτελεί τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής τους και την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Το ζευγάρι δεν έχει κρύψει ποτέ ότι όσα χτίζουν καθημερινά από τη σχέση τους μέχρι την προσωπική και επαγγελματική τους σταθερότητα έχουν στο κέντρο τη μικρή τους κόρη.

Οι δυο τους συχνά μιλούν για το πόσο τους έχει αλλάξει η Μελίτα, πόσο πιο δυνατούς τους έχει κάνει σαν ζευγάρι και πόσο πιο ουσιαστική έχει γίνει η καθημερινότητά τους από τότε που ήρθε στη ζωή τους.

 

