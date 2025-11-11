Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»

Ο Ετεοκλής Παύλου αστειεύτηκε για την άνεσή του να φλερτάρει την Ελένη Χατζίδου

Σε μια συζήτηση γεμάτη χιούμορ και πειράγματα, η Ελένη Χατζίδου δε δίστασε να φέρει στο προσκήνιο στιγμές από την καθημερινότητά της, προκαλώντας γέλια και αμηχανία ταυτόχρονα.

«Καλά καλέ, γιατί κάθεσαι έτσι;» σχολίασε η Μαίρη Αργυριάδου απευθυνόμενη στον Ετεοκλή Παύλου βλέποντα τα νάζια που του έκανε η παρουσιάστρια του Breakfast@star. «Τέτοια όμορφη γυναίκα έχεις, σου κάνει τέτοια κόλπα…» πρόσθεσε, δείχνοντας την αδυναμία της να συγκρατήσει τα πειράγματά της.

Η συζήτηση πέρασε γρήγορα σε πιο προσωπικά θέματα, με αναφορές στη μαμά του παρουσιαστή, ο οποίος έχει μιλήσει αρκετές φορές στην αδυναμία που έχει στη μητέρα του.

«Σεμνά... Σας έχω πει και έχω ξεκαθαρίσει, όταν με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ…», είπε ο ίδιος και η Μαίρη πρόσθεσε: «Μα κάθε μέρα σε βλέπει η μαμά σου», ενώ οι υπόλοιποι συνεργάτες σχολίαζαν τις αστείες καταστάσεις.

Όταν η κουβέντα έφτασε στο βράδυ και στα σχέδια του ζευγαριού, η Ελένη ρώτησε με χιούμορ: «Μαίρη, ρώτησέ τον ποια είναι η πρώτη του σκέψη όταν θα του πω τι θα κάνουμε το βράδυ;»

Η απάντηση ήρθε μέσα από γέλια και μικρές ανατροπές: «Στον καναπέ θα κάτσουμε… Ναι, ταινία. Και την ταινία θα δούμε. Αυτό. Ταινία.»

Η χιουμοριστική διάθεση και τα πειράγματα της Ελένης Χατζήδου απέδειξαν για ακόμα μία φορά πόσο άνετα νιώθει με το κοινό της, μετατρέποντας ακόμα και την πιο καθημερινή συζήτηση σε στιγμές γέλιου.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

