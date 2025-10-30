Ετεοκλής: Οι ευχές στη μητέρα του: «Την αγαπώ με όλη μου την καρδιά»

«Χωρίς τη μητέρα μου δεθα ήμουν εδώ σήμερα»

Μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκε σήμερα ο Ετεοκλής Παύλου μέσα από την εκπομπή του, αφιερώνοντας λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης στη μητέρα του, Δήμητρα, που έχει τα γενέθλιά της.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και συγκίνηση, ο Ετεοκλής αποκάλυψε on air πως η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για εκείνον, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά: «Παιδιά, έχει γενέθλια η μανούλα μου!»

Ετεοκλής Παύλου: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα»

Ετεοκλής: Οι ευχές στη μητέρα του: «Την αγαπώ με όλη μου την καρδιά»

Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και συνέχισε: «Ένα “ευχαριστώ” θα πω, ένα “χρόνια πολλά” και ένα “ευχαριστώ” στη μανούλα μου, γιατί χωρίς εκείνη δε θα ήμουν εδώ σήμερα. Αυτό είναι σίγουρο και είναι μια μεγάλη αλήθεια. Την αγαπώ πάρα πάρα πολύ με όλη μου την καρδιά και θα την πάρω και μια αγκαλίτσα το βράδυ όταν γυρίσω σπίτι.»

Δίπλα του, η Ελένη Χατζίδου, που φυσικά γνωρίζει τη σχέση που έχει ο σύζυγός της με τη μητέρα του, πρόσθεσε γεμάτη τρυφερότητα: «Κι εγώ την αγαπώ πολύ! Χρόνια πολλά στον καλύτερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, χωρίς υπερβολή.»

Η ερωτική εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
