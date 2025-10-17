Η ερωτική εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου

«​​​​​​​Ευχαριστώ, αγάπη… με έχεις κάνει καλύτερο άνθρωπο»

Μια τρυφερή στιγμή on air μοιράστηκε η Ελένη Χατζίδου, όταν αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, κάνοντας μια βαθιά και συγκινητική εξομολόγηση αγάπης. 

Με αφορμή συζήτηση γύρω από ανθρώπους που έχουν περάσει δύσκολες στιγμές στη ζωή τους, η Ελένη μίλησε ανοιχτά για την επιρροή που είχε στη δική της ζωή ο Ετεοκλής, όχι μόνο ως σύντροφος, αλλά και ως έμπνευση.

Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»

«Γι’ αυτό μου αρέσει πάντα όταν μιλάει ο Θανάσης και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει κάτι δύσκολο στο παρελθόν. Βοηθούν όλους εμάς, που είχαμε τα κεκτημένα ή τα αυτονόητα», ανέφερε στο Breakfast@star.

Η Ελένη Χατζίδου συγκινεί με την εξομολόγησή της στον Ετεοκλή Παύλου

Η Ελένη Χατζίδου συγκινεί με την εξομολόγησή της στον Ετεοκλή Παύλου

Μιλώντας για τον σύζυγό της, παραδέχτηκε: «Άλλαξα στάση και νοοτροπία από τότε που γνώρισα τον Ετεοκλή», είπε με συγκίνηση, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν αυτή η αλλαγή για την ίδια. «Πολύ τυχερή… Χωρίς να μου συμβεί κάτι άμεσα, ήταν σαν να μου συνέβη. Μου το δίδαξε αυτό. Ευχαριστώ, αγάπη… Με έχεις κάνει καλύτερο άνθρωπο».

Η συζήτηση συνεχίστηκε με την ίδια να παραδέχεται πως φιλικά της πρόσωπα τη βλέπουν διαφορετικά, ως έναν νέο άνθρωπο: «Μου λέει: “Αλλιώς ήσουν παλιά”... και έχει δίκιο. Είναι κάτι που δεν το αντιλαμβάνομαι πάντα εγώ η ίδια». 

«Με συγκινεί όταν το λέει. Και πραγματικά, με συγκινεί. Με συγκίνησες, βρε κουτό!», συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Ετεοκλής Παύλου.


ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
BREAKFAST@STAR
