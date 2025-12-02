Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση»

Το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» προχώρησε σε μια από τις πιο ειλικρινείς και απρόσμενες εξομολογήσεις της, αποκαλύπτοντας πως δεν σκοπεύει να παραμείνει στην τηλεόραση για πολλά ακόμη χρόνια.

Η παρουσιάστρια, η οποία διανύει μια από τις πιο σημαντικές και τρυφερές περιόδους της ζωής της λόγω της εγκυμοσύνης της, μίλησε ανοιχτά για τα μελλοντικά της σχέδια και τις νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις που οραματίζεται.

Όπως έγινε γνωστό η Κατερίνα ετοιμάζει αυτή την περίοδο ένα επιχειρηματικό εγχείρημα μαζί με μια επιχειρηματία, με το οποίο φιλοδοξεί να εισέλθει δυναμικά στον χώρο της ομορφιάς και των καλλυντικών.

Η ίδια το επιβεβαίωσε on air, λέγοντας: «Δε θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση. Θα κάνω για κάποια σίγουρα, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω, αλλά μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας. Ετοιμάζω κάτι με καλλυντικά και το εξωτερικό, και πολύ σύντομα αυτό θα ανακοινωθεί».

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε πως το όνειρό της είναι να δημιουργήσει τη δική της σειρά καλλυντικών, μια σκέψη που, όπως παραδέχτηκε, την απασχολεί εδώ και καιρό: «Θα ήθελα στο μέλλον να έχω τη δική μου σειρά καλλυντικών», σημείωσε, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να αστειεύεται: «Κάτσε Κατερίνα μου, έχουμε παιδί να μεγαλώσουμε τώρα!».

Με απόλυτη ειλικρίνεια, η Κατερίνα εξήγησε ότι αυτή η νέα κατεύθυνση δεν είναι μια παρορμητική απόφαση, αλλά μια επένδυση σε ένα μέλλον που θέλει να χτίσει σταθερά και με ασφάλεια: «Αυτό θα είναι πολύ πιο κερδοφόρο. Δεν το λέω ότι θα το κάνω τώρα. Ξέρω ότι μια δεκαετία μπορώ να την έχω ακόμα στην τηλεόραση, αλλά δε θέλω να είμαι σε αυτό για πάντα».

Με αυτές τις δηλώσεις, η παρουσιάστρια αφήνει ανοιχτό ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, γεμάτο δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα και εξέλιξη, δείχνοντας πως βρίσκεται σε μια στιγμή καθοριστικών αποφάσεων τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.