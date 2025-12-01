Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση με τον Πάνο Κουτσουμπή για «καλό μήνα»

Η έκπληξη που έκαναν τα βαφτιστήρια της στην Κατερίνα Καινούργιου για τη γιορτή της

Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, καθώς σε λίγους μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Το ζευγάρι ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του την κόρη του, η οποία είναι ο καρπός του έρωτά του.

Δείτε τα insta stories της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Το βράδυ της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από την καθημερινότητά της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, βλέπουμε μια φωτογραφία της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή από βραδινή τους έξοδο.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Στην εν λόγω εικόνα, βλέπουμε τον σύντροφό της να δίνει ένα τρυφερό φιλί στην παρουσιάστρια, ενώ εκείνη χαμογελάει στο πλευρό του.

«Γεια σου Δεκέμβρη... να είσαι ευγενικός, να είσαι ζεστός, να είσαι αξέχαστος... ♥️🙏», σχολίασε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.

Με αυτήν τη φωτογραφία η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε ότι θα γίνει μανούλα! /Φωτογραφία Instagram