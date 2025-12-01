Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση με τον Πάνο Κουτσουμπή για «καλό μήνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, καθώς σε λίγους μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.
Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή της
Το ζευγάρι ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του την κόρη του, η οποία είναι ο καρπός του έρωτά του.
Το βράδυ της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από την καθημερινότητά της.
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, βλέπουμε μια φωτογραφία της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή από βραδινή τους έξοδο.
Στην εν λόγω εικόνα, βλέπουμε τον σύντροφό της να δίνει ένα τρυφερό φιλί στην παρουσιάστρια, ενώ εκείνη χαμογελάει στο πλευρό του.
Η αποκάλυψη της Καινούργιου: «Είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχουμε βρει νονούς»
«Γεια σου Δεκέμβρη... να είσαι ευγενικός, να είσαι ζεστός, να είσαι αξέχαστος... ♥️🙏», σχολίασε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.