IQ 160: Πώς αντέδρασε ο Αργύρης όταν θυμήθηκε τη νύχτα με τη Μουρίκη

Άλλο ένα επεισόδιο γεμάτο suspense, χιούμορ και ανατροπές προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στις 22:10 στο Star.

Η αστυ-κωμική ΙQ 160 τα είχε όλα: Από απαγωγές μέχρι την αναλαμπή του Καλατζή για το “καυτό βράδυ” που πέρασε με τη Μουρίκη.

Ο Αργύρης(σ.σ: Νίκος Κουρής)έπεσε θύμα απαγωγής και ο απαγωγέας απειλησε να τον σκοτώσει αν δεν ελευθερώσει εκείνος και η ομάδα του Θωμά Καλκάνη.

Οι συνάδελφοι του Αργύρη ανησύχησαν και όταν συνειδητοποίησαν πως συνάδελφός τους κινδυνεύει έσπευσαν να πάνε στο σημείο να τον βοηθήσουν.

Τελικά τα κατάφεραν και ελευθέρωσαν τον συνάδελφό τους όμως εκείνος πέφτοντας από την καρέκλα, χτύπησε το κεφάλι του και θυμήθηκε τη νύχτα με τη Μουρίκη(σ.σ: Σμαράγδα Καρύδη).

“Μουρίκη το κάναμε” αναφώνισε γεμάτος έκπληξη.

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα αναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη.

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης

Εxecutive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού

Παραγωγός: BARKING WELL MEDIA



