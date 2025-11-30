IQ 160: Πώς αντέδρασε ο Αργύρης όταν θυμήθηκε τη νύχτα με τη Μουρίκη

Το IQ 160 κάθε Κυριακή στις 22:10 στο Star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 30.11.25, 23:42
Άλλο ένα επεισόδιο  γεμάτο suspense, χιούμορ και ανατροπές προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στις 22:10 στο Star.

Η αστυ-κωμική ΙQ 160 τα είχε όλα: Από απαγωγές μέχρι την αναλαμπή του Καλατζή για το “καυτό βράδυ” που πέρασε με τη Μουρίκη.

Ο Αργύρης(σ.σ: Νίκος Κουρής)έπεσε θύμα απαγωγής και ο απαγωγέας απειλησε να τον σκοτώσει αν δεν ελευθερώσει εκείνος και η ομάδα του Θωμά Καλκάνη.

Νίκος Κουρής: «Ο έρωτας μόνο μας ταλαιπωρεί… αλλά μας δίνει και ζωή»

Οι συνάδελφοι του Αργύρη ανησύχησαν και όταν συνειδητοποίησαν πως  συνάδελφός τους κινδυνεύει έσπευσαν να πάνε στο σημείο να τον βοηθήσουν.

IQ 160: Πώς αντέδρασε ο Αργύρης όταν θυμήθηκε τη νύχτα με τη Μουρίκη

Τελικά τα κατάφεραν και ελευθέρωσαν τον συνάδελφό τους όμως εκείνος πέφτοντας από την καρέκλα, χτύπησε το κεφάλι του και θυμήθηκε τη νύχτα με τη Μουρίκη(σ.σ: Σμαράγδα Καρύδη). 

IQ 160: Πώς αντέδρασε ο Αργύρης όταν θυμήθηκε τη νύχτα με τη Μουρίκη

“Μουρίκη το κάναμε” αναφώνισε γεμάτος έκπληξη. 

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα αναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη.

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη
Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης
Εxecutive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού
Παραγωγός: BARKING WELL MEDIA
 

Δείτε το IQ 160

IQ 160
