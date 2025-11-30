Τροχαίο Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άτυχος 24χρονος και η σύντροφός του να τραυματιστεί σοβαρά. Το κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς.

Όπως μετέφερε στο Kεντρικό Δελτίο του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, η επέμβαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η νεαρή μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί περιμένουν να ξυπνήσει για να αξιολογήσουν πλήρως την κατάσταση της υγείας της, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και λεπτό χειρουργείο.

Υπενθυμίζεται ότι ένα αυτοκίνητο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε τρεις πεζούς, που εκείνη την ώρα επιχειρούσαν να περάσουν τον δρόμο. Ο 24χρονος έχασε τη ζωή του.

Φύλλο και φτερό το αυτοκίνητο του δράστη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τροχαίο συνέβη σε αστικό δρόμο με περιορισμένα όρια ταχύτητας. Ο οδηγός φαίνεται ότι κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, παρά τις περιορισμένες συνθήκες του δρόμου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε λήψη δειγμάτων αίματος και ούρων για να διαπιστώσουν αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Παράλληλα, εξετάζεται σε βάθος το εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς υπήρξαν πληροφορίες ότι οι αστυνομικοί αναζήτησαν τυχόν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έγιναν και εκτεταμένες ανασκαφές σε τμήματα του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός δεν βρίσκεται πλέον στα κρατητήρια της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, καθώς μεταφέρθηκε σε άλλο αστυνομικό τμήμα της Αττικής για περαιτέρω έρευνα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να συνδέουν τον οδηγό με παράνομες ουσίες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η οικογένεια της 24χρονης παραμένει στο πλευρό της, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για να διακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.