Σου αρέσει το ριζότο; Δες μερικές ενδιαφέρουσες συνταγές

Αν είσαι από κείνους που λαχταρούν ένα ζεστό πιάτο με ριζότο, το star.gr μάζεψε κάποιες ενδιαφέρουσες συνταγές και στις παρουσιάζει.

Ριζότο με κοτόπουλο και γραβιέρα- Συνταγή Γιώργου Ρήγα

Υλικά της Συνταγής

• 400 γρ. φιλέτο κοτόπουλο

• 1 ½ φλ. ρύζι (αρμπόριο ή καρναρόλι)

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 100 ml λευκό κρασί

• 4 φλ. ζωμό κοτόπουλου

• 60 γρ. βούτυρο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 100 γρ. γραβιέρα

• Αλάτι, πιπέρι



Εκτέλεση της Συνταγής

Σ’ ένα φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει. Το αφαιρούμε και το κρατάμε στην άκρη.

Στο ίδιο τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε για 1 - 2 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να απορροφηθεί. Προσθέτουμε σταδιακά τον ζεστό ζωμό, μία κουτάλα κάθε φορά, ανακατεύοντας συνεχώς. Όταν το ρύζι είναι σχεδόν έτοιμο, βάζουμε το κοτόπουλο πίσω στο τηγάνι. Μόλις το ριζότο χυλώσει, αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο και τη γραβιέρα, ανακατεύουμε και σερβίρουμε αμέσως.

Νόστιμο ριζότο γαρίδας- Συνταγή Χρήστου Μοίρα

Υλικά της Συνταγής

• 250 γρ. γαρίδες (ωμές, καθαρισμένες)

• 320 γρ. ρύζι (για ριζότο)

• 70 γρ. παρμεζάνα

• 70 γρ. κρεμμύδι

• 25 γρ. ελαιόλαδο

• 35 γρ. πάστα ντομάτας

• 50 ml λευκό κρασί (ξηρό)

• 3 κλωναράκια θυμάρι

• 1 κ.σ. ζωμός λαχανικών

• 30 γρ. βούτυρο

• 30 γρ. κρέμα γάλακτος

• 720 γρ. νερό

• 1 κ.γλ. αλάτι

• 1 πρέζα πιπέρι

• 1 κλωνάρι φρέσκος μαϊντανός (για γαρνίρισμα)

Εκτέλεση της Συνταγής

Ζυγίζουμε και προετοιμάζουμε όλα τα υλικά. Τοποθετούμε στον κάδο το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τις γαρίδες, τις τηγανίζουμε 3 – 4 λεπτά. Ρίχνουμε το ρύζι και την πάστα ντομάτας, σοτάρουμε 2 λεπτά. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το κρασί και τα φύλλα θυμαριού. Μαγειρεύουμε 1 λεπτό και ρίχνουμε το νερό, τον ζωμό λαχανικών, το αλάτι, το πιπέρι και μαγειρεύουμε 12 – 14 λεπτά μέχρι να “δέσει” το ρύζι και να γίνει κρεμώδες. Προσθέτουμε το βούτυρο και την κρέμα γάλακτος, ανακατεύουμε 1 λεπτό.

Σερβίρουμε αμέσως, γαρνιρισμένο με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Ριζότο με λευκά μανιτάρια και θαλασσινό αλάτι

Υλικά της Συνταγής

• 300 γρ. ρύζι για ριζότο

• 30 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια

• 800 ml ζεστό νερό

• 250 γρ. λευκά μανιτάρια

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 80 ml λευκό κρασί

• 60 γρ. βούτυρο με θαλασσινό αλάτι

• 40 γρ. παρμεζάνα ή γραβιέρα

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι – πιπέρι

• Λίγο φρέσκο θυμάρι ή μαϊντανό

Εκτέλεση της Συνταγής

Μούλιασμα αποξηραμένων • Βάλε τα αποξηραμένα μανιτάρια σε μπολ με 800 ml ζεστό νερό για 30 λεπτά. • Σούρωσε, κράτα το υγρό (είναι ο ζωμός σου) και ψιλόκοψε τα μανιτάρια. Σοτάρισε τα φρέσκα • Σε μεγάλο τηγάνι ζέστανε 2 κ.σ. ελαιόλαδο. Ρίξε τα φρέσκα μανιτάρια σε κυβάκια και σωτάρισε 6–8 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να πιουν τα υγρά τους. • Αλατοπιπέρωσε και άφησέ τα στην άκρη. Ξεκίνα το ριζότο 1. Σε φαρδιά κατσαρόλα βάλε 1 κ.σ. ελαιόλαδο και 20 γρ. βούτυρο. 2. Πρόσθεσε το κρεμμύδι, σοτάρισε 3–4 λεπτά μέχρι να γίνει διάφανο. 3. Ρίξε το σκόρδο και το ρύζι, ανακάτεψε 1–2 λεπτά να γυαλίσει. 4. Σβήσε με το κρασί και άσε να εξατμιστεί. Ρίξε τα μανιτάρια και τον ζωμό • Πρόσθεσε τα ψιλοκομμένα αποξηραμένα μανιτάρια και λίγο από τα σωταρισμένα φρέσκα (κράτα λίγα για το τέλος). • Ξεκίνα να ρίχνεις μία κουτάλα από τον ζεστό ζωμό κάθε φορά, ανακατεύοντας συνεχώς. • Μόλις απορροφηθεί, ρίξε την επόμενη. • Συνέχισε για 18–20 λεπτά μέχρι να γίνει κρεμώδες και al dente. Τελείωμα • Ρίξε τα υπόλοιπα μανιτάρια, το βούτυρο και την παρμεζάνα. • Ανακάτεψε απαλά, σβήσε τη φωτιά και άφησέ το 2 λεπτά σκεπασμένο.